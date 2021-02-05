Bu yıl 397 yabancı öğrenci daha ASÜ’lü oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ASÜ’deki yabancı uyruklu öğrenci sayısının bu yıl alınan 397 öğrenciyle birlikte bin 645’e, ülke çeşitliliğinin ise 53’e ulaştığını söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana yabancı uyruklu öğrencilerin sisteme dahil edilmesi hususunda kontrollü bir büyüme stratejisini takip ettiklerini ve sayının kademeli olarak arttığını ifade eden Rektör Şahin, fiziki ve akademik gelişime denk bir biçimde süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi. Bu yıl 397 yabancı uyruklu öğrencinin daha ASÜ’lü olduğunu ve toplam sayının bin 645’e eriştiğini ileten Şahin, “53 ülkeden öğrencimiz var. En çok öğrenci bulunan beş ülke 431 öğrenciyle Türkmenistan, 278 öğrenci ile Azerbaycan, 244 öğrenci ile Suriye, 102 öğrenci ile Irak ve 53 öğrenci ile Yemen. ASÜ, yüzde 5,4 ile yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilere oranında ülke ortalamasının üstünde. Bölgemizde ise 2000 yılından sonra kurulan, Ankara ve Kayseri gibi büyükşehirlerdeki üniversitelerin ardından üçüncü sırada” dedi.

Rektör Şahin, yabancı öğrencilerin önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitimöğretim aldıklarını ve önlisans düzeyinde ilk kez 2020 yılında alım yaptıklarını belirtti.

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