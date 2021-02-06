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Şehit annesinin Vali Aydoğdu ile diyaloğu ve sarılmaları yürekleri ısıttı

İHA

Şehit annesinin Vali Aydoğdu ile diyaloğu ve sarılmaları yürekleri ısıttı

Aksaray’da evinde ziyaret ettiği 80 yaşındaki şehit annesi ile Vali Aydoğdu'nun diyaloğu yürekleri ısıttı. Kendi oğluymuş gibi Vali Aydoğdu’ya sarılıp şakalar yaparak gülen şehit annesinin mutluluğu görenleri duygulandırdı.
Vali Hamza Aydoğdu, 1986 yılında Şanlıurfa'da terör saldırısında şehit düşen jandarma komanda er Erdiş Işık’ın annesi Solmaz Işık’ı (80) Bahçeli Mahallesi’ndeki müstakil evinde ziyaret etti. Vali Aydoğdu, şehit annesi ile birlikte sobada patates ve kestane pişirdi. Pişen patates ve kestaneyi soyarak kendi elleriyle Vali Aydoğdu’ya yediren anne Solmaz, yaptığı şakalarla Vali Aydoğdu’ya kimi zaman sarıldı, kimi zaman da başını omuzuna koyarak herkesin yüreğini ısıttı. Vali Aydoğdu’yla sohbetinde şakalar yaparak yüzünden gülücükler eksik olmayan şehit annesi Solmaz, mutluluğuyla herkesi mutlu etti. Vali Aydoğdu, “Bunların hepsi senin evladın, biz sana bakmakla mükellefiz Allah’ın izniyle. Sende aklına geldikçe bize dua edeceksin” dedi.
Ayrılık vakti geldiğinde müstakil evinin kapısına çıkan şehit annesi Vali Aydoğdu’ya sarılarak uzun süre vedalaştı.

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