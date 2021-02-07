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Maskesiz ve alkollü sürücü kaçarken dağılan arabasının sinirini polisten çıkarttı Kaçarken dağılan arabasının hesabını polislere sormaya çalıştı...'Bu arabayı, bu kadar dağıtmanın anlamı var mıydı?'

İHA

Maskesiz ve alkollü sürücü kaçarken dağılan arabasının sinirini polisten çıkarttı Kaçarken dağılan arabasının hesabını polislere sormaya çalıştı...'Bu arabayı, bu kadar dağıtmanın anlamı var mıydı?'

Aksaray’da kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkan ve polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü maskesiz yakalanınca kaçarken dağılan aracının sinirini polis ekiplerinden çıkardı. Polis memuruna, “Çıkar mısın?” diyerek araç içerisinden çıkartan alkollü sürücü, “Bu arabayı bu kadar dağıtmanın anlamı neydi ki?” diye sitem etti.
Korona Virüs (Covid19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray’da uygulama ve denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ebulfeyz Elçibey Caddesinde 68 KN 024 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü ekiplerin dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başlarken, polis ekipleri de şüpheli sürücünün peşine düştü. Polis ekipleri, aracın kaçış istikameti hakkında diğer ekiplere de telsizden anons ederek bilgi verdi. Anons üzerine kentte ekipler adeta alarma geçti. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu araç Coğlaki Mahallesi 1243 Sokakta ekiplerin yolu kesmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Alkol metreye üflemek için kameranın kapatılmasını istedi
Yakalanan ve isminin Hasan B. (25) olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Burada Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri tarafından alkol kontrolünden geçirilmek istenen sürücüye alkol metre uzatılırken, sürücü alkol metreye üflemek yerine kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının kameralarını kapatmasını istedi. Kameraların kapanması halinde alkol metreye üfleyeceğini söyleyen sürücü polisin bir süre ısrarı üzerine alkol metreye üfledi. Yapılan alkol kontrolünde sürücü 83 promil alkollü çıkarken, alkol promilin yasal sınırın üzerinde olması nedeniyle sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisi araçtan indirerek, “Arabayı dağıtmanın anlamı neydi ki?” diye sitem etti
Polis ekiplerinin kendisinden ehliyet istemesi üzerine ehliyetinin araç içerisinde olduğunu belirten alkollü sürücü Hasan B. polis aracından inerek aracına gitti. Çalışır haldeki aracı kontağından kapatarak durdurmak için araç içerisinde bulunan polis memuruna sinirlenen alkollü sürücü, “Sıkıntı yok baba arabada. Çıkar mısın?” diye polis memurunu araçtan dışarıya çıkardı. Ardından ehliyetini bulmak için araca binen alkollü sürücü kaçarken dağılan aracı için, “Yani bu kadar bu arabayı dağıtmanın anlamı neydi ki?” diyerek polis ekiplerine sitem etti.

Alkollü sürücüye 7 ayrı maddeden 6 bin 475 TL ceza kesildi
Yapılan işlemlerin ardından alkollü sürücüye adeta ceza yağdı. Alkollü araç kullanan, dur ihtarına uymayan, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve Korona Virüs tedbirlerini hiçe sayan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 3 bin 150 TL, maske takmamaktan 900 TL, kaçarken şerit ihlalinden 314 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, kırmızı ışık ihlalinden 314 TL, dur ihtarına uymamaktan 314 TL ve trafiği tehlikeye düşürmekten 144 TL olmak üzere toplam 6 bin 475 TL para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca araç trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

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