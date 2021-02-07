Baba oğul döşemecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Aksaray’da, yapanların sayısının gün geçtikçe azaldığı meslekler arasında yer alan mobilya döşemeciliğinin son temsilcilerinden Ali Göktaş, üniversitede eğitim gören oğluyla birlikte mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Fabrikasyon üretimin artmasıyla son yıllarda az sayıda ustanın yapmaya devam ettiği meslekler arasında yer alan mobilya döşemeciliğini sürdüren Ali Göktaş (44), üniversitede eğitim gören oğlu Emin Göktaş (20) ile açtıkları dükkanda mesleğini yaşatıyor. Çocuk yaşında 35 yıl önce Aksaray’da mesleğe çırak olarak adım atan Ali Göktaş, kalfalık ve ustalık sürecinin ardından mobilya döşemeciliğinin fabrikasyon sisteme geçmesiyle birlikte geçmişteki dükkanını kapatarak bir fabrikada işe başladı. Göktaş, usta olarak çalıştığı fabrikanın kapanmasıyla 17 yıl sonra fabrikadan ayrılmak zorunda kaldı. Mesleğini eski usulde devam ettirmek isteyen Ali Göktaş, Aksaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören oğlu Emin’in desteği ile kendisine dükkan açtı. Devletin verdiği genç girişimci desteğiyle babasına destek olan Emin Göktaş okuldan arta kalan zamanlarda, iş yerinde çıraklık yapan Samet Kaplan (18) ile birlikte babasına yardım etmeye başladı. Hem oğluna hem de çıraklarına mesleği yaşatmaları için nasihatler veren Göktaş, aynı zamanda da mesleği her yönüyle uygulamalı olarak öğretiyor.



“Hep fabrikasyon, sanatkarlar yetişmiyor”

Meslekte sanatkarın zor yetiştiğini belirten Ali Göktaş, “Yıllardır biz bu işin içerisindeyiz. Çıraklıktan yetiştik. Mobilya döşeme üzerine 1617 yıldır bir fabrikada çalıştık fakat fabrikanın kapanması sebebiyle nasip oldu bu şekilde bir dükkan açtık. Sanatkar yetişmiyor. Bizden sonraki nesil hep fabrikasyon olduğu için standart işlerle meşgul oluyor. Çırak eleman yetiştiremiyoruz. Oğlum üniversitede okuyor. Onunla birlikte inşallah biz bu işi başaracağız. Helalinden ekmeğimizi kazanacağız. Şu an fabrikalarda, mağazalarda hep görsel üzerine satılan koltuktur, kanepedir, çekyattır bir sürü takım var. Akla gelmeyecek modeller var ama biz demirin eskisi olmaz, alt takımı sağlam olduğu sürece elimizden ne geliyorsa sanatkarlığımızı gösterip bu şekilde döşeme işlerini yapacağız” dedi.



“Bu mesleğin önü açık, kimse ekmeksiz kalmaz”

Oğlu Emin Göktaş ise, “Ben bir üniversite öğrencisi olarak önceden babamın yanında yetiştim. Bu mesleği öğrendim. Bu mesleği öğrenmemin sebebi baba mesleği olması ve ilgi duymamdı. Biz bu mesleği yaparken fabrikalar yoktu. Sonradan fabrikalar açılınca babam da bırakmak zorunda kaldı. Fabrikaya geçiş yaptı. Millet sıfıra yöneldi. Fabrikada 1617 yıldır çalıştı. Şimdi de Allah izin verdi dükkanımızı açtık. Fabrikaların kapanması nedeniyle işsiz kaldı babam, beraber olduk ve dükkanımızı açtık. Şimdi biz alttan yetiştiğimiz için bu mesleği biliyoruz. Ama alttan yetişecek çırak bulamıyoruz. Yanımızda çalışacak elemana ihtiyacımız var. Benim gibi genç arkadaşlara ve ailelere sesleniyoruz. Bu mesleğe yön verelim. Bu mesleğin önü açıktır, kimse ekmeksiz kalmaz” diye konuştu.

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