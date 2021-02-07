Kuzeyboru - Beşiktaş: 3-0

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)SALON:Aksaray
HAKEMLER: Zafer Özmen, Halit Cerid
KUZEYBORU: Sinem Yıldız, Victoria, Mitchem, Hümay Topaloğlu, Arelya Karasoy, Merve Çepni (Dilek Kınık)
BEŞİKTAŞ: Deniz Ece Uçarı, Deniz Hakyemez, Sude Pehlivan, Ezgi Dilik, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün (Erçe Su Kasapoğlu, Adlin Kaymaz)
SETLER: 25-14, 25-21, 25-14
SÜRE: 67 dakika (22, 23, 22)Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27'nci haftasında Kuzeyboru sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-07 15:39:45
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