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Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor

DHA

Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, parklarda ve toplu taşıma araçlarında unutulan, aralarında cep telefonu, yüzük, anahtar ile cüzdanın olduğu eşyalar sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza ediliyor. 
Kentte, toplu taşıma araçlarının yanı sıra park, bahçe ve terminallerde unutulan eşyalar, Aksaray Belediyesi'nin Zabıta Müdürlüğü'ne ait depoda bekletiliyor. Burada sahiplerinin beklendiği eşyalar arasında cep telefonu, yüzük, cüzdan, gözlük, anahtar ve paralar bulunuyor. Depoda muhafaza edilen eşyalar, başvuru yapan sahiplerine teslim ediliyor. 
Zabıta memuru Volkan Akçalı, eşyalarını unutanlara çağrıda bulunarak, ''Buluntu eşyalar bize getiriliyor. Biz de kayıp eşyaları tutanak karşılığı teslim alıyoruz. Nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, gözlük, araç ve ev anahtarları, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanların yanı sıra yüzük bile var. Bunları saklıyoruz. Vatandaşlarımızın kayıpları varsa bize müracaat etsinler. Kayıp eşyalarına hemen kavuşurlar" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-08 12:38:28

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