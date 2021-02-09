Sıcak ve sel, 'Sevgililer Günü' çiçeklerinin fiyatını katladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcak ve sel, 'Sevgililer Günü' çiçeklerinin fiyatını katladı

DHA

Sıcak ve sel, 'Sevgililer Günü' çiçeklerinin fiyatını katladı


Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)AKSARAY'da 15 kente toptan çiçek satan İsmail Baltacı, Akdeniz'de havaların sıcak olması ve Ege'de yaşanan sel nedeniyle '14 Şubat Sevgililer Günü' için satılacak çiçeklerin fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Baltacı, ''Bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı 4045 gün önce çiçeklerin büyümesine neden oldu. Bu nedenle 14 Şubat öncesi seralarda çiçek çok az kaldı. Geçen yıl toptan 2 ile 2,5 TL´ye verdiğimiz gül, bu yıl 6,5 TL oldu'' dedi.  
'14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala gözler çiçekçilere çevrildi. Ancak iklim şartları nedeniyle çiçek fiyatlarında artış olduğu gözlendi. Toptan çiçek satışı yapan İsmail Baltacı, çiçek fiyatlarının yükselmesinin Akdeniz Bölgesi´ndeki sıcaklık, Ege Bölgesi´nde sel olaylarının etkili olduğunu kaydetti.  Daha önce tanesi 23 TL´den toptan fiyata satılan kırmızı gülün bu yıl 6,5 TL´ye satıldığına dikkat çeken Baltacı, ''Sevgililer Günü´nün yaklaşması nedeniyle siparişlerimiz yoğun ama çiçek fiyatları çok yükseldi. Bu yıl havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesinden dolayı çiçekler erken büyüdü. Erken kesim yaptığımız için şu an da gül bulamıyoruz. Piyasada da çiçek sıkıntısı var. Bu yüzden bu yıl fiyatlarımız yüksek olacak" dedi.
Türkiye genelinde çiçek ihracatının yüksek olduğunu ifade eden Baltacı, "İç piyasada da çiçek piyasası çok hareketli. Örneğin geçen yıl kasımpatı çiçeğinin demeti, toptan 3 ile 5 TL iken bu yıl 89 TL oldu. Bu yıl mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı 4045 gün önce çiçeklerin büyümesine neden oldu. Bundan dolayı14 Şubat öncesi seralarda çiçek çok az kaldı. Geçen yıl toptan 2 ile 3 TL´ye verdiğimiz gül, bu yıl 6,5 TL oldu. Bunun nedeni ise Mersin ve Antalya bölgelerinde mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ile Ege Bölgesi´nde seraları sel sularının vurmasıdır. Şu an da Türkiye genelinde gül sıkıntısı var. Çiçekçilerde ise 12 ile 15 TL arası satılacak" diye konuştu. 
Sevgililer Günü nedeniyle taleplere yetişemediklerini ifade eden Baltacı, "Koli ile gelen güllerin burada kovalara dibine su doldurup servis araçlarımızla sevkiyatına başladık. Şu anda çiçekçilerden yoğun talep var. Talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Salgın nedeni ile 1 yıldır vatandaşlarımız yakınlarını göremiyor ve yakınlarına da gidemiyor. Bunun için online ve çiçekçilerimiz sayesinde evlerine teslim edilecek. Böyle sektöre bir güzellik oldu" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-09 08:44:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otel odasında benzinle kendini yakarak intihar etmek istedi, hem kendini hem de oteli yaktı Aksaray’da 6 katlı otelde yangın: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otel odasında benzinle kendini yakarak intihar etmek ...
Vali Aydoğdu Hasandağı’na “Yunus Emre Zirve Tırmanışı” gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu Hasandağı’na “Yunus Emre Zirve ...
Başkan Dinçer: “Sanayi sitesi yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek”
YEREL HABERLER Başkan Dinçer: “Sanayi sitesi yıl içerisinde hak ...
Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Yüzük ve anahtar dahil unutulan eşyalar, sahiplerini ...
Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip yumrukladı
YEREL HABERLER Yarasını unutup sedye üzerinden kameramanı tekmeleyip ...
Genç çift, görev başındaki ekiplere sokak sokak gezip tatlı ve gazoz ikram etti
YEREL HABERLER Genç çift, görev başındaki ekiplere sokak sokak gezip ...
Aksaray’da yolcu otobüsünde şüpheli paket alarmı Yolcular tek tek indirildi, valizler çıkarıldı, yolcu ve valizler bir bir arandı
YEREL HABERLER Aksaray’da yolcu otobüsünde şüpheli paket ...
Aksaray’da jandarmadan hırsızlara darbe: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Aksaray’da jandarmadan hırsızlara darbe: 8 gözaltı
Muayenesiz araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü basın mensuplarını darp etti Kısıtlamaya uymadı, muayenesiz araçla ehliyetsiz yakalandı, ceza yiyip sinirlerince basın mensuplarını darp etti
YEREL HABERLER Muayenesiz araçla yakalanan ehliyetsiz sürücü basın ...
Kuzeyboru - Beşiktaş: 3-0
YEREL HABERLER Kuzeyboru - Beşiktaş: 3-0
Temizlik için sıvanan kollar bu kez kan bağışı için sıvandı
YEREL HABERLER Temizlik için sıvanan kollar bu kez kan bağışı için ...
Baba oğul döşemecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Baba oğul döşemecilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Maskesiz ve alkollü sürücü kaçarken dağılan arabasının sinirini polisten çıkarttı Kaçarken dağılan arabasının hesabını polislere sormaya çalıştı...'Bu arabayı, bu kadar dağıtmanın anlamı var mıydı?'
YEREL HABERLER Maskesiz ve alkollü sürücü kaçarken dağılan ...