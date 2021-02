Köy okulunda öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'ın Akin Köyü İlkokulu'nda, 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesi son hazırlıklar yapıldı. Okul müdürü ve bazı öğretmenler, eksikleri giderip, okulu dezenfekte etti. Bazı öğrenciler ise öğretmenlerinin okulda olduğunu öğrenince üniformalarını giyip, okula geldi. Eksik olan kitapları öğrencilere dağıtan öğretmenler, okul açıldığında koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenleri anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'tan itibaren köy okullarında yüz yüze eğitimin başlayacağını açıklamasının ardından 100 haneli Akin Köyü İlkokulu'nda da son hazırlıklar yapıldı. Okul yöneticileri ve öğretmenler, okula gelip, hazırlıklarını yaparak, okulu dezenfekte etti. Öğretmenlerinin okulda olduğunu duyan bazı öğrenciler de üniformalarını giyip, okula geldi. Öğretmenler ise heyecanla sıralarına oturan öğrencilere, okul açıldığında koronavirüs tedbirleri kapmasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Kitaplarında eksik olanlara kitap dağıtıldı.

Sınıf öğretmeni Alper Taş, en kısa zamanda öğrencilerine kavuşmak istediklerini belirterek, ''Şu an hem öğrencilerimiz hem de bizler okul içinde sosyal hayata ve temizlik konusuna dikkat ediyoruz'' dedi.

Öğretmeni ve arkadaşlarıyla birlikte olduğu için mutlu olduğunu dile getiren, 4´üncü sınıf öğrencisi Medine Taş da "Bugün çok mutluyum çünkü okula geldim. Öğretmenim ile arkadaşlarımı gördüm. Okul bahçesinde arkadaşlarım ve öğretmenimle oyun oynadık. Evde çok sıkılmıştım, okula geldiğim için çok mutlu oldum'' diye konuştu.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLDUK'

Okul müdürü Okan Çelik ise ''Pandemi döneminde okul olarak, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün rehberliğinde bu öğrencilerimizin evine kitapları dağıttık. Bunun yanında ödevlerini hazırlayıp, kapı kapı öğrencilere derslerini dağıttık. Her hafta nöbetçi öğretmenlerimiz ile birlikte öğrencilerimizin yanlarında olmaya çalıştık. Tabi ki hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. Biz öğretmenler olarak yüz yüze eğitimin başlamasını istiyoruz. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanı'mız ve Cumhurbaşkanı'mız da bu şekilde karar verdiler. Öğrencilerimizi çok özlemiştik. Öğrencilerimizin de bu süreçte bizi çok özlediğini fark ettik. Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşmanın hasreti ve özlemi ile bekliyoruz'' dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında süreci titizle takip ettiklerini söyleyen Çelik, ''Okul dezenfektesini öğretmen arkadaşlarımızla beraber kendi imkanlarımızla motorlu araç ile yaptık. Bunun yanında Milli Eğitim Müdürlüğü'müz bizlere maske dağıttı. Biz de bu maskeleri öğrencilere dağıtacağız. Okulumuzdaki tüm dezenfekte kutularını kullanıma hazır hale getirdik. Pazartesi gününe tüm hazırlıklarımız tamamladık. Şu an sadece öğrencilerimizi bekliyoruz. Okulumuzda 82 tane öğrencimiz var. Saat 09.00'da dersimiz başlayacak ve yeni genelgeye göre 30 dakika ders ve 10 dakika teneffüs olacak şekilde, mesafe kuralına uyarak eğitim ve öğretimi başlayacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

