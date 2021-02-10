ASÜ öğrencisi film yarışmasında ödül aldı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından dördüncüsü düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması” tamamlandı. Yarışmaya kısa film kategorisinde katılan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Öğrencisi Sri Lankalı Umar Hashim Fazlur Rahman mansiyon ödülü aldı.

Yarışma bu yıl “Birlik” teması ile kısa film, fotoğraf ve resim olmak üzere üç branşta yapıldı. ASÜ Öğrencisi Umar Hashim Fazlur Rahman kısa film kategorisinde yarışmaya katıldı. Filmin yönetmenliğini yapan Rahman, görüntüleri de kendisi çekti. Rahman’ın, “Herkes Farklı Herkes Eşit” isimli filminde, günlük meşgaleler içerisinde olan farklı insanların namaz çağrısı ile birlikte mescide gitmesi ve aynı safta yan yana gelmesi konu ediliyor. Aksaray şehir merkezinde farklı mekanlarda çekilen filmde 12 amatör oyuncu yer alıyor. Duygusal kareleri ve teması ile dikkat çeken film, Müzisyen Yücel Arzen, Yönetmenler Emre Karapınar, Muhammet Erkam Bülbül, Fotoğrafçılar Ercan Arslan, Sevde Sevan Uşak ve Mehdi Öztürk ile Şairler İsmail Erdoğan, Cemal Toy ve Mehmet Lütfi Şen’in yer aldığı jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü. Umar Hashim Fazlur Rahman, ödülünü UDEF Başkan Yardımcısı Orhan Pekçetin’in elinden aldı.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Rahman’ı çalışması ve başarısı münasebetiyle tebrik etti.

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