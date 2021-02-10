Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Aksaray’da inşaata beton mikserinin pompası ile beton atan işçi pompanın yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kırk Delik mevkisinde Yalçın Sütçü (31) çalıştığı hazır beton firması tarafından inşaata beton atması için görevlendirildi. İnşaata sahasına gelen Yalçın Sütçü ve arkadaşları beton mikserinin pompası ile inşaata beton attıkları sırada havalanan pompanın orta kısmı yüksek gerilim tellerine değdi. Bu sırada elektrik akımına kapılan Yalçın Sütçü pompanın 3 metre yükseklikteki kabininden aşağıya düştü. İş arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın Sütçü’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sütçü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yalçın Sütçü’nün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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