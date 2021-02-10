Temizlik görevlisi, çocuk parkındaki çekirdek kabuklarını tek tek topladı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, çocuk parkındaki bankların çevresinde yere atılan çekirdek kabuklarını, temizlik görevlisinin elleriyle topladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, çok sayıda beğeni aldı.
Aksaray Belediyesi temizlik görevlisi, Şamlı Mahallesi 3004 Sokak'taki çocuk parkında, bankların çevresinde yere atılan çekirdek kabuklarını tek tek kartonun içine topladı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede birçok beğeni aldı. Görüntüyü çeken kişi, 'Parkta çekirdekleri elleriyle temizleyen güzel insan. Lütfen biraz saygı duyalım' notuyla paylaşım yaptı. Temizlik görevlisi, sosyal medyada takdir topladı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-10 14:06:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.