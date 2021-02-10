Temizlik görevlisi, çocuk parkındaki çekirdek kabuklarını tek tek topladı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da, çocuk parkındaki bankların çevresinde yere atılan çekirdek kabuklarını, temizlik görevlisinin elleriyle topladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntü, çok sayıda beğeni aldı.

Aksaray Belediyesi temizlik görevlisi, Şamlı Mahallesi 3004 Sokak'taki çocuk parkında, bankların çevresinde yere atılan çekirdek kabuklarını tek tek kartonun içine topladı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede birçok beğeni aldı. Görüntüyü çeken kişi, 'Parkta çekirdekleri elleriyle temizleyen güzel insan. Lütfen biraz saygı duyalım' notuyla paylaşım yaptı. Temizlik görevlisi, sosyal medyada takdir topladı. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-02-10 14:06:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.