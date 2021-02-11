Hasta kedinin yardımına Aksaray Belediyesi yetişti

Aksaray Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yaralı veya tedavi gerektiren sokak hayvanlarının bakım ve tedavisini sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta hasta halde bulunan sahipsiz kedinin yardımına yetişti. Aksaray merkeze bağlı bir mahallede vatandaşların hasta olan kediyi Belediye ekiplerine bildirmeleri üzerine kedi bulunduğu yerden alındı. Belediye ekiplerince hasta olarak Rehabilitasyon Merkezine getirilen kedi için tedavi başlatıldı. Yapılan inceleme ve tetkiklerin ardından kedide üst solunum yolu enfeksiyonu ve göz enfeksiyonu olduğu tespit edildi. Hasta kedinin sağlığına kavuşması için yapılan müdahalelerin ardından kedi gözetim altına alındı. Aksaray Belediyesi yetkilileri rehabilitasyonda tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan tüm hayvanların sahiplendirilebileceğini duyurdu. Vatandaşları sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet etti. İhbarı yapan vatandaşlar, belediyenin hasta kediye hassasiyet göstererek kısa sürede müdahale etmesini takdirle karşıladı.

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