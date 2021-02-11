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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da pandemi kurallarına uyma oranı yüksek

İHA

Aksaray’da pandemi kurallarına uyma oranı yüksek

Aksaray İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde pandemi çalışması ve uygulaması yapan İl Salgın Denetim Merkezi'nin (İSDEM) 10 aylık faaliyet raporu kamuoyu ile paylaşıldı.
Aksaray Valiliği bünyesinde pandemi dönemini en az zararla atlatmak adını kurulan AFAD koordinesinde çalışma ve uygulamalar yürüten İSDEM’in 10 aylık faaliyet raporu, il binasında yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Aksaray’ın 10 aylık pandemi karnesi olarak nitelendirilen faaliyet raporunda kurallara uyma oranı başta olmak üzere, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulma oranları ve vatandaşların ilgisi açıklandı. AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen’in tablolarla yaptığı sunumda işletmeler, sektörler, kurumlar ve bireyler üzerinde yapılan uygulamalar belgelendirildi. Yapılan her çalışma ve uygulamanın günlük belgelendiği İSDEM’de karantina yurtlarının verileri de açıklandı. 10 ayda ihlal sonucu karantina yurduna yerleştirilme oranına göre 188’i erkek, 28’i kadın olmak üzere toplam 216 vatandaş yurtlarda kalırken, son karantina ihlallerinde ise bir erkek, iki kadın olmak üzere 3 vatandaş yurtlara yerleştirildi. Karantina yurtlarında ise 37.1 yaş ortalaması ile erkekler yer alırken, 49.5 yaş ortalaması ile kadınlar yer aldı. Kurallara uyma oranının yüzde 90 olduğu Aksaray’da maske takma oranı da yüzde 93’e yükseldi.
İl Müdürü Cezmi Türkmen, “İlimizde Salgın Denetim Merkezi olarak AFAD koordinatörlüğünde salgın denetim çalışmalarını yürütüyoruz. İl genelinde ilçelerdeki salgın denetim çalışmalarını da merkezden kontrol ediyoruz. Bu çalışma komplike bir çalışma, kaymakamlıklarımızla birlikte istişare içerisinde yürütüyoruz. 10 buçuk aydır salgın denetimiyle ilgili görevimiz var. Bugüne kadar epey bir çalışma yaptık. Şu anda ilimizde Salgın Denetim Merkezi'yle ilgili sektör bazında kurallara uyma oranımız çok yüksek, yüzde 90’ın üzerinde, maske kullanma oranımız da yüzde 90’ın üzerinde. Bizim buradaki amacımız iki tane şeye dikkat ediyoruz; özellikle sektörlerimizin kurallara uyması, sosyal mesafeyi çok önemsiyoruz. Caddelerde ve parklarda sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Onun üzerine denetimler yapıyoruz. Ayriyeten de maske takmayla ilgili hem işletmeler hem sokaklar hem de birey bazında maske takmayla ilgili denetimler yapıyoruz. 10 buçuk ayda geldiğimiz nokta iyi bir nokta, ilimiz diğer illere baktığımızda salgın denetimiyle ilgili bayağı iyi bir konumdayız. Çok fazla kural ihlalimiz yok. Biz yaptığımız denetimlerde şunu görüyoruz; Aksaray’da hem maske takma oranı hem de kurallara uyma oranı açısından vatandaşlarımızda çok ciddi bir farkındalık oluştuğunu, vatandaşlarımızın ciddi şekilde bilinçlendiğini ve bilince vardığını görüyoruz” diye konuştu.

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