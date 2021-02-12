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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 7 tutuklama

İHA

Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 7 tutuklama

Aksaray’da polisin sokak satıcısı olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda isim ve adresleri belirlenen 7 şüpheli teknik ve fiziksel takibe alındı. Takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri operasyon içi düğmeye bastı. 1 hafta içerisinde birçok adrese operasyon düzenleyen NSM ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 7 şüphelinin ikamet ve bahçelerinde yapılan aramalarda 966 adet uyuşturucu hap, 287,61 gram sentetik kannobinoid maddesi, 50,09 gram metamfetamin maddesi, suçta kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 452 gram tütün, suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen 940 TL para ele geçerdi. Operasyonlarda gözaltına alınan S.A. (38), M.G. (33), K.Y. (32), O.Ç. (27), Y.A. (39), E.T. (24) ve yabancı uyruklu M.G. (30) emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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