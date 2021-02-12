Jandarma ekipleri traktör ve motosiklet denetiminde

Aksaray’da jandarma ekipleri traktör ve motosikletler üzerinde gün boyu belirli aralıklarla denetimler yaparak sürücü ve yolcuları bilgilendiriyor.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından traktör ve motosiklet kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla kapsamlı denetimler yapılıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma ekipleri traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Denetimlerde eksiklerle karşılaşan jandarma ekipleri ayrıca sürücüleri ve yolcuları bilgilendiriyor. Motosiklet sürücü ile yolcuları koruma başlığı (kask) ve gözlüğü kullanımı konusunda da bilgilendiren jandarma ekipleri her iki araç grubunda can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik uygulamalarını gün boyu sürdürüyor.

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