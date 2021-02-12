Telefonda tarif hayat kurtardı Boğazına havuç kaçan Aysima bebek 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich Manevrası tekniği ile kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Telefonda tarif hayat kurtardı Boğazına havuç kaçan Aysima bebek 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich Manevrası tekniği ile kurtarıldı

İHA

Telefonda tarif hayat kurtardı Boğazına havuç kaçan Aysima bebek 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich Manevrası tekniği ile kurtarıldı

Aksaray’da boğazına havuç parçasının kaçması sonucu nefes alamayan 7 aylık Aysima bebek, 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich Manevrası tekniği ile hayata tutundu.
112 Çağrı Merkezini arayan bir kadın bebeğinin nefes alamadığını ve morardığını ifade ederek yardım istedi. Çağrıyı karşılayan 112 görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Şirin Taydemir panik halinde durumu anlatmaya çalışan bebeğin annesini sakin olmasını ve söylediklerini hemen yapmasını istedi. Minik bebeğin annesi Melike Ok, sağlık görevlisinin söylediği şekilde yüz üstü çevirdiği bebeğinin sırtına vurarak nefes borusunu tıkayan havuç parçasının çıkmasını sağladı. Minik bebeğin ağlama sesini duyan 112 görevlisi nefes almaya başladığı bilgisini teyit ederek anneye sakin kalmasını bulundukları adrese ambulans ve sağlık görevlilerini yönlendirildiğini belirtti. Tüm bu telefon konuşması 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi tarafından kayıt altına alınırken, telefonla yapılan müdahale ile bebeğin kurtarılması takdir topladı. Olay yerine kısa zamanda ulaşan 112 ekipleri, 7 aylık Aysima bebeğin rahat şekilde nefes aldığını genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastaneye sevk edilmesine gerek duyulmayan minik Aysima’yı daha sonra tekrar ziyaret eden sağlık görevlileri bebeğin genel muayenesi yaptı.

Aysima bebeği evinde ziyaret eden 112 görevlisi Şirin Taşdemir o anları anlattı
112 görevlisi Şirin Taşdemir daha sonra minik Aysima ve annesini ziyaret etti. Taşdemir, karşılaşılan acil bir durumda sakin kalmanın ve yapılacak müdahalenin büyük önem taşıdığını söyledi. Olay anının anlatan Taşdemir, “Çağrıyı aldığımda anne çok panikti, çocuğunu boğazına havuç kaçtığını söyledi. İlk başta Heimlich Manevrasını tarif ettim. O panikle anne talimatları yaptı ilk parça çıktı. “Çocuğun sesi geliyor mu?” dediğimde gelmiyor dedi. Tarifi tekrar yapmasını istedim. İkincide nefes almaya başladığını söyledi. Ağlama sesini de duydum. Ondan sonra adresini alarak ambulans yönlendirdim. Ekipler yolda iken tekrar anneyi arayarak bebeğin durumu hakkında bilgi aldım” dedi.

"Benim çocuğum ölebilirdi"
Aysima bebeğin annesi Melike Ok olay anında çok zor durumda kaldığını ne yapacağını bilemediğini söyledi. Bebeğinin o anki durumunu gördüğünde hemen 112 acil servisi aradığını anlatan anne Melike Ok, 112 görevlisinin yapılması gereken ilk yardım talimatını kendisine söylediğini ve hemen bebeğine bunu uyguladığını ifade etti. Melike Ok, sağlık görevlisinin ikinci defa aynı şekilde uygulaması yönündeki yönlendirmesiyle tarif edilen yöntemi tekrar ettiğinde bebeğinin boğazındaki cismin çıktığını ve bebeğinin nefes almaya başladığını anlattı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Melika Ok, sağlık çalışanlarına yapılan saldırı ve şiddet olaylarına da dikkat çekerek, “Onlar olmadığı sürece biz de var olamayız. Benim çocuğum ölebilirdi. Bu durum herkesin başına da gelebilirdi. Onların tarifi ile çocuğum kurtuldu. İyi varsınız çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ekipleri traktör ve motosiklet denetiminde
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri traktör ve motosiklet denetiminde
Kafaya kafaya çarpışıp metrelerce savrulan araçlar hurdaya döndü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kafaya kafaya çarpışıp metrelerce savrulan araçlar ...
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 7 tutuklama
Aksaray'da, Roma dönemine ait 280 sikke ve 17 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray'da, Roma dönemine ait 280 sikke ve 17 obje ...
Tarihi eser kaçakçıları jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçıları jandarmanın operasyonuyla ...
Aksaray’da pandemi kurallarına uyma oranı yüksek
YEREL HABERLER Aksaray’da pandemi kurallarına uyma oranı yüksek
Hasta kedinin yardımına Aksaray Belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Hasta kedinin yardımına Aksaray Belediyesi yetişti
Aile Hekimleri Derneği Başkanı: Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz
YEREL HABERLER Aile Hekimleri Derneği Başkanı: Mart ayında yine ...
Temizlik görevlisi, çocuk parkındaki çekirdek kabuklarını tek tek topladı
YEREL HABERLER Temizlik görevlisi, çocuk parkındaki çekirdek ...
Aksaray’da 10 ton 860 kilo kaçak yağ ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray’da 10 ton 860 kilo kaçak yağ ele geçirildi
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
ASÜ öğrencisi film yarışmasında ödül aldı
YEREL HABERLER ASÜ öğrencisi film yarışmasında ödül aldı
Köy okulunda öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
YEREL HABERLER Köy okulunda öğretmen ve öğrencilerin yüz yüze eğitim ...