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Aksaray´da 'Sevgililer Günü' alışverişi hareketliliği   

DHA

Aksaray´da 'Sevgililer Günü' alışverişi hareketliliği   


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, '14 Şubat Sevgililer Günü' hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle alışveriş merkezlerinde hediyelik eşya satışı gerçekleştiren işletmelerde hareketlilik arttı.
Sevgililer Günü yaklaştığı için hediyelik alışverişleri de yoğunlaştı.  Bu yıl Sevgililer Günü koronavirüs tedbirleri uygulanan hafta sonuna denk geldi. Bu kapsamda çiçekçiler evlere servis satış yapabilecek. Hediyelik eşya almak isteyenlerin bugünü tercih etmesi nedeniyle alışveriş merkezlerinde hareketlilik yaşandı. 
Alışveriş merkezinde bijuteri işleten Didem Hale Mutlu, Sevgililer Günü öncesinde satışlardan memnun olduklarını belirtti. Bijuteriye ilginin yoğun olduğunu kaydeden Mutlu, "İşletmemiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kapalı olduğu için bugün Sevgiler Günü'nün son günü diyebiliriz. Birkaç gündür yoğun bir hareketlilik var. Saat, gümüş ve takıya talep yüksek. Normalde pandemi nedeniyle işlerimiz, düşüktü. Şu an ise AVM genelinde 14 Şubat hareketliliği var. İşletmemizde erkek müşterilerimiz için saat, çakmak, tespih, gümüş yüzük ve cüzdan; kadınlar müşterilerimiz için ise yine saat, takı ve gümüş ürünler, çelik ürünler, çanta, cüzdan gibi geniş bir ürün yelpazemiz var'' diye konuştu. 
Çanta ve hediyelik eşya işletmecisi Sultan Güne de pandemi döneminde işlerindeki azalmalara rağmen Sevgililer Günü'nde işlerinin iyi gittiğini söyledi. Güne, "Pandemi nedeniyle esnaflar olarak zor günler geçirdik. Çok şükür işlerimiz hareketlenmeye başladı. Şu anda hediyelik eşyaya yoğun bir ilgi var. Bizde bu yıl özel kutular hazırlayarak müşterilerimizi mutlu ediyoruz. Hafta sonunda kısıtlama dolayısı ile işletmemizin kapalı olması nedeni ile dün ve bugün sabahtan beri hareketlilik var. Her yıldan farklı olarak bu yıl hazırladığımız kutuların içine güzel kokulu kolonyalarda ekledik. Bu da insanları alışverişe daha çok teşvik etti" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-12 14:33:22

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