Hastane acil servisinde meleyen kuzu seferberliği Sağlıkçılar bacağı kırık kuzuyu hem sevdi hem tedavi etti Doğum esnasında bacağı kırılan kuzu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastane acil servisinde meleyen kuzu seferberliği Sağlıkçılar bacağı kırık kuzuyu hem sevdi hem tedavi etti Doğum esnasında bacağı kırılan kuzu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi

İHA

Hastane acil servisinde meleyen kuzu seferberliği Sağlıkçılar bacağı kırık kuzuyu hem sevdi hem tedavi etti Doğum esnasında bacağı kırılan kuzu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildi

Aksaray’da annesinin doğum sancısı üzerine doğarken arka bacağı kırılan minik kuzu sahibinin veteriner bulamaması üzerine hastaneye getirildi. Kasanın içinde meleyerek hastaneye getirilen minik kuzu tedavi edildikten sonra sessiz ve sakince hastaneden çıktı.
Aksaray’ın merkeze bağlı Susadı Köyünde annesinin küçükbaş hayvanlarıyla ilgilenen Barış Kaya (39), öğle saatlerinde çobanları Hasan Doygun (43) ile bazı koyunların doğumunu yaptırdı. Bir koyunun ikiz doğum yaptığı sırada ilk kuzuyu çıkaran Doygun ve Kaya, ikinci kuzunun geldiği sırada anne koyunun doğum sancısı çekmesi üzerine doğumda güçlük yaşadı. Zorlu bir doğum yapan anne kuzu doğum sancısı yaşadığı sıra kuzusunun arka bacağını kırdı.

Veteriner bulamayan kuzunun sahibi çareyi hastanede buldu
Kuzunun bacağındaki kırığın farkına varmayan çoban ve koyunların sahibi akşama doğru kuzunun sürekli olarak melemesinden bacağının kırık olduğunu fark etti. Bunun üzerine veteriner arayışı içerisine giren koyunların sahibi birçok veteriner ile iletişime geçti. Ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hangi veterineri aradılarsa kuzunun bacağının tedavisini yaptıramadı. Çaresiz kalan kuzu sahibi son çare olarak kuzusunu bir kasaya koyarak şehir merkezinin yolunu tuttu.

Hem sevdiler, hem tedavi ettiler
Sürekli meleyen arka bacağı kırık kuzusunu alan Barış Kaya, çobanları olan Hasan Doygun’u da alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine geldi. Burada görevli sağlık personelinden yardım isteyen Kaya ve Doygun’un talebini geri çevirmeyen sağlık personeli kuzuyu acil serviste tedavi altına aldı. Tedavi esnasında sevimliliğiyle tüm sağlık çalışanların dikkat ve ilgisini çeken minik kuzu tedavi süresince sessiz sessiz etrafını izledi. İlk olarak bacağının kırık olan noktası tespit edilen minik kuzu daha sonra yapılan tedavisinin ardından bacağı sargı bezi ile sarıldı. Tedavi yapan sağlık görevlileri kuzuyu hem sevdi, hem de tedavi etti.

Meleyerek girdiği hastaneden sessiz ve sakince çıktı
Hastane acil servisinde sevimliliği ile tüm ilgileri üzerine çeken minik kuzu yapılan tedavisinin ardından meleyerek girdiği hastaneden sessiz ve sakince çıktı. Çoban Hasan Doygun, Barış Kaya ile birlikte kuzuyu getirdikleri kasaya koyarak hastaneden çıkardı. Kuzu, bacağına yapılan tedavinin ardından rahatlamış olacak ki sessizliğini ve sakinliğini hiç bozmadı.

“Hastanedeki sağlıkçılarımızdan Allah razı olsun”
Yaşanan olayı anlatan kuzunun sahibi Barış Kaya, “Bugün öğlen doğdu ikiz kuzumuz. Doğum sancısı ile anne kuzunun ayağını kırdı. İkindiye doğru fark ettik. Hayvanlara bakarken zaman geçti ve veterinerleri aradık, kapatmışlar yasaktan dolayı. Sonra acil servise gelmeyi akıl ettik. Çünkü çok ağlıyordu kuzumuz. Acil servise geldik. Allah razı olsun acildeki hekim arkadaşlar müdahale edebileceklerini söylediler ve kuzumuza müdahale edildi. Şu ada kuzu çok rahat gördüğünüz gibi. Sakinleşti, çok teşekkür ediyorum Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine. Allah razı olsun, demek ki sadece merhamet. Bence burada merhamet çok önemli. Allah’ın yarattığı her şeye merhamet edilmesi gerektiğini gördük ve böyle gönlü iyi insanlar olduğundan dolayı da ayrıyeten mutlu oldum” dedi.
Çoban Hasan Doygun ise veterinerlerin kapalı olması nedeniyle hastane acil servise geldiklerini ifade ederek, “Aksaray’ın Bebek Köyünde oturuyorum. Susadı Köyünde koyunlara bakıyorum, koyunları kuzulatıyoruz. Kuzumuzun bacağı kırıldı. Veterinerler kapalıydı acile getirdik. Allah razı olsun herkesten, tüm personele teşekkür ediyorum. Kuzumuzun tedavisini yaptılar gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uygulamada yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Uygulamada yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine el ...
Aksaray´da 'Sevgililer Günü' alışverişi hareketliliği   
YEREL HABERLER Aksaray´da 'Sevgililer Günü' alışverişi ...
Telefonda tarif hayat kurtardı Boğazına havuç kaçan Aysima bebek 112 görevlisinin telefonla tarif ettiği Heimlich Manevrası tekniği ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Telefonda tarif hayat kurtardı Boğazına havuç kaçan ...
Jandarma ekipleri traktör ve motosiklet denetiminde
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri traktör ve motosiklet denetiminde
Kafaya kafaya çarpışıp metrelerce savrulan araçlar hurdaya döndü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kafaya kafaya çarpışıp metrelerce savrulan araçlar ...
Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 7 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 7 tutuklama
Aksaray'da, Roma dönemine ait 280 sikke ve 17 obje ele geçirildi
YEREL HABERLER Aksaray'da, Roma dönemine ait 280 sikke ve 17 obje ...
Tarihi eser kaçakçıları jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eser kaçakçıları jandarmanın operasyonuyla ...
Aksaray’da pandemi kurallarına uyma oranı yüksek
YEREL HABERLER Aksaray’da pandemi kurallarına uyma oranı yüksek
Hasta kedinin yardımına Aksaray Belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Hasta kedinin yardımına Aksaray Belediyesi yetişti
Aile Hekimleri Derneği Başkanı: Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz
YEREL HABERLER Aile Hekimleri Derneği Başkanı: Mart ayında yine ...