Akademide liyakat temelli istihdam için YÖK’ten yeni bir proje

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “YÖK Akademik KariyerLiyakat Platformu”nun üniversitelerin ve akademisyenlerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın başkanlığında düzenlenen tanıtım toplantısına Rektör Şahin, çevrimiçi ortamda iştirak etti. Platformun, doktoralı insan kaynağının Türk yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı istihdamına imkân sağlamak üzere hazırlandığına dikkat çeken ASÜ Rektörü, bu sayede doktorasını başarıyla tamamlayanlarla stratejik hedefleri doğrultusunda öğretim üyesi arayan üniversitelerin bir araya gelebileceğini belirtti. Platformun, doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması sürecine önemli katkılar sunacağını belirten Şahin, “Bu platform Yükseköğretim tarihinde bir ilki temsil ediyor. Türk yükseköğretim sisteminde yer almak isteyen Türk veya yabancı uyruklu, doktorasını başarıyla tamamlamış kişiler ile öğretim üyesi arayan devlet üniversiteleri dijital bir platformda bir araya gelebilecek. Burada amaç, doktoralı insan kaynaklarının yükseköğretim sisteminde daha şeffaf ve liyakat odaklı bir şekilde istihdamına imkân sağlamak. Yapılan çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz” dedi.

YÖK Akademik KariyerLiyakat Platformu tanıtım toplantısının detaylarına, https://www.yok.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

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