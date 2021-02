Aksaray'da çocuklar bilim ve teknoloji ile iç içe olacak

Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi, bünyesindeki fizik, kimya, matematik, geometri, biyoloji, mekanik, elektronik, uzay teknolojileri atölyeleri ile meraklı genç ve çocuklara keşif ve deney yapmanın heyecanı sunuyor.

Çocukların bilime ilgi duymalarını sağlayan Bilim Merkezi, sunduğu imkanlarla geleceğin mucitlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Aksaray Gençlik ve Bilim Merkezi, hijyen kuralları çerçevesinde ziyaretçilerini kontrollü bir şekilde kabul etmeye başladı. Her gün yüzlerce çocuk, ebeveynleri eşliğinde bilim merkezini ziyaret ederek atölyeler faaliyetlerine katılmak müracaatta bulunabiliyor. Aksaray Belediyesi tarafından Tacin Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı içerisinde yapımı tamamlanan Gençlik ve Bilim Merkezinde son hazırlıklıların yapıldığını belirten Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 3615 metrekare kapalı alana sahip tesiste gençlerin sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için her türlü imkân oluşturulduğunu söyledi.

Gençlik ve Bilim Merkezinde çocukların bilime ilgi duymasının amaçlandığını belirten Başkan Dinçer, “Çocuklarımıza bilim merkezinde güzel bir imkân sunduğumuzu düşünüyorum. Çocuklarımız burada bilimin her alanıyla bütünleşerek teknolojik gelişmelerle farklı mesleklerle yönelebilecek. Üretken bir toplum için çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almasını bilimle iç içe olmasını amaçlıyoruz” dedi.

Gençlik ve Bilim Merkezinde, İHA ve SİHA eğitimleri verileceğini altını çizen Başkan Dinçer, “Burada verilen eğitimlerle gençlerin insansız hava aracı veya model uçak teknolojisini öğrenme, uçurma yeteneğini kazanma ve üretiminde rol alma yeteneği kazandırılacak. Ayrıca gençler bu alanda kurulan laboratuvarları ARGE amaçlı kullanarak geleceğe yönelik yüksek teknoloji imkânlarıyla üretim yapma becerisi elde edecek” ifadelerini kullandı.

