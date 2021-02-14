Aksaray’da tır şarampole düştü: 1 yaralı

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Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole düştü. Kazada tır sürücüsü yaralandı.



Kaza, AksarayKonya Karayolu 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Ziyaettin Ş. yönetimindeki 63 AK 833 plakalı tır, Aksaray’a 30 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada tırın kabini adeta hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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