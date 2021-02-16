Yoldaki lastik parçası kazaya neden oldu: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoldaki lastik parçası kazaya neden oldu: 2 yaralı

İHA

Yoldaki lastik parçası kazaya neden oldu: 2 yaralı

Aksaray’da karayolunda bulunan lastik parçasına çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobilinin başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, AksarayKonya Karayolunun 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden 42 Z 0077 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsü H.Y, yolda bulunan kamyon lastiği parçasını son anda fark etmesi üzerine manevra yaptı. Manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil aynı istikamete önünde seyreden R.C. idaresindeki 42 ABU 396 plakalı Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüleri yaralanırken diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

62 yaşındaki turizmciden şortla 'kar banyosu'
YEREL HABERLER 62 yaşındaki turizmciden şortla 'kar banyosu'
Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Aksaray'da erken çiçeklenen ağaçlar, karda bembeyaz ...
AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 ...
Rektör Şahin: “Ben’ değil, ’Biz’ diyen bir anlayışımız var”
YEREL HABERLER Rektör Şahin: “Ben’ değil, ’Biz’ diyen bir ...
Aksaray’da polisin uygulamaları sürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da polisin uygulamaları sürüyor
Aksaray’da tır şarampole düştü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da tır şarampole düştü: 1 yaralı
Sevgililer gününde karısını dövüp bıçakladı, eve kilitledi Eşi tarafından darp edildikten sonra bıçaklanan ve eve kilitlenen yaralı kadın, balkondan yardım isteyince itfaiye ekiplerince balkondan indirilerek hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sevgililer gününde karısını dövüp bıçakladı, eve ...
Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık çalışanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Aksaraylı çiçekçiler, '14 Şubat'ta sağlık ...