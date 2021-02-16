Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Aksaray’da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 53 adet sikke ve objelerden oluşan tarihi eser ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın Eskil ilçesi Çokum köyü Küme Evlerinde bulunan bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve elinde bulunan Roma dönemine ait sikke ve objeleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirlenen İ.K. isimli şahsı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldı. Yaklaşık 1 hafta teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulgulara ulaşmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Şahsın ikamet ettiği müstakil eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri arama yaptı. Aramada Roma dönemine ait olduğu belirlenen 53 adet sikke ile 1 adet av tüfeği ve 113 adet av fişeği ele geçirildi. Şüpheli İ.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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