Foseptiğe düşen inek, iş makinesiyle kurtarıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, ahırın arkasındaki foseptiğe düşen inek, AFAD ekiplerince iş makinesine halatla bağlanarak kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kızılkaya köyünde meydana geldi. Çiftçi Alper Sevgin'e ait inek, ahırın arkasında bulunan foseptiğe düştü. Durumu fark eden Sevgin, ineği kendisi çıkaramayınca AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, foseptiğe inip, ineğin ayaklarını iple bağladı. İpin ucunu da iş makinesine bağlayan ekipler, ineği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Foseptikten çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. Bu anlar, AFAD ekiplerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-16 17:22:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.