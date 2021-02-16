Aksaray'da eğitime 'kar' engeli

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Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)AKSARAY'da yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildi.

Aksaray Valiliği, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime yarın ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu kurumu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-02-16 22:59:25



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