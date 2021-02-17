Doğum sancısı tutan kadın ambulansla karda mahsur kaldı, ekipler yolu açıp hastaneye ulaştırdı (2)



OĞLU DÜNYAYA GELDİ

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, ambulansla götürülürken, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan ve yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırılan Sevgi Coşkun (29), 4 kilo 900 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Üçüncü çocuğunu kucağına alan Coşkun, ''Bir kız ve bir oğlum vardı. Bu ikinci oğlum oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Bizi fırtınada, boranda mahsur bırakmadı. Tüm imkanları seferber edip kurtardı. Bizi kurtaran ekiplerden de Allah razı olsun'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-02-17 17:43:54



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