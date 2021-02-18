80 yaşında, askerde öğrendiği arzuhalciliği yaşatıyor



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,(DHA)AKSARAY´da 80 yaşındaki Orhan Batur, gelişen bilgisayar sistemleri ve donanımlarına rağmen 45 yıl önce askerde kullanmayı öğrendiği daktilosuyla teknolojiye meydan okuyor. Batur, "Benim yaşım 80. Bu mesleğin son temsilcileri de gittikten sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak" dedi.

Kılıçaslan Mahallesi´ndeki 4 metrekare dükkânında hizmet veren 2 çocuk babası emekli astsubay Orhan Batur, arzuhalcilik mesleğini 25 yıldır sürdürüyor. Batur, "Yaptığımız bir meslek bir nevi kamu görevidir. Ben halka yardım olarak ve bilhassa kırsal kesimlerden, gelen kişilerin kurum ve kuruluşlara dilekçelerini yazıyorum ve danışmanlık görevi yapıyorum" dedi.

`BEN DAKTİLO İLE 45 YIL ÖNCE TANIŞTIM´

Askerlik mesleğinde 34 yıl görev yaptıktan sonra emekli olduğunu söyleyen Batur, "Daktilo yazmaya yaklaşık 45 yıl önce başladım. Arzuhalcilik mesleğini severek sürdürüyorum. Şehrimizde bu işi yapan 6 kişi kaldı. Bunların en yaşlısı ve en tecrübelisi de benim. Bu mesleği sürdüren arkadaşlarımızdan en genci 65 yaşındaydı. Ben daktilo ile 45 yıl önce tanıştım. Şu anda yaşadığımız çağ günümüz teknoloji ve bilgisayar çağı. Benim için daktilonun önemli bir geçmişi var. Bunun sesini ve güzelliğini bilen vatandaşlar günümüzde de bunu tercih ediyor. Saat 08.00´de dükkânımı açıyorum. Burada çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Vatandaşların bize gelmesinin en büyük sebebi, maddi yönü iyi olmadığı için avukata fazla gidemiyorlar. Bir avukat bir dilekçe ile kesinlikle uğraşmıyor. Bizim aldığımız paralara avukatın yazması mümkün değil. Biz burada çok cüzi bir miktara yazı yazıyoruz" diye konuştu.

`MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM´

Arzuhalciliği de askerlik kadar sevdiğini ifade eden Batur, ''Bu arzuhalcilik mesleğini de askerlik mesleğimin devamı olarak görüyorum. Ben görev yaparken, birçok kişinin ifadesini alırdım. Şu an da burada aynı işi yaptığım için daha çok haz alıyorum ve askerlik günlerim aklıma geliyor. Şu anda yaptığım mesleği de severek yapıyorum. Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olmak beni mutlu ediyor. Onların dertlerine çare olmak ve yol göstermek büyük bir kazançtır" dedi,

Dilekçe yazdırmak için gelen Gönül Çalışkan da "Kendim evde bilgisayardan çıktı alabilecekken bilerek Orhan amcanın daktilo sesini duymaya geldim. Orhan amca burada dilekçemi yazdı. Hem hoş bir sohbet ettik, hem de işimi halletti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-02-18 08:16:16



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