Polisin telaşlı gördüğü vatandaş ikinci kez dolandırılmaktan kurtarıldı

Aksaray’da yaya olarak devriye gezen polis ekiplerinin telaşla telefonla görüşen bir vatandaşı görmesi ve inceleme yapması üzerine yaşlı vatandaş ikinci kez dolandırılmaktan kurtuldu.

Olay, Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede yaya olarak devriye gezen Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda yürüyen yaşlı bir vatandaşın telaşlı bir şekilde telefon görüşmesi yaptığını fark etti. Herhangi bir olumsuzluk olabileceği şüphesi üzerine Nafiz K. (80) isimli yaşlı adamı durduran polis ekipleri bir sıkıntı olup olmadığını sordu. Polis memurlarına kendisini telefonla arayan Cumhuriyet Savcısı ve istihbaratçılara 40 bin Euro para göndereceğini söylemesi üzerine ekipler hemen olaya müdahale etti. Yaşlı adamın telefonunu alan polis ekipleri dolandırıcı ile görüşmek istedi. Yakalandığını fark eden dolandırıcı telefonu kapatırken, yaşlı adamla polisin yaptığı görüşmede daha önce 57 bin 500 TL parayı dolandırıcıya gönderdiği tespit edildi. Bunun üzerine Gülağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcıların peşine düştü. Polis ekiplerinin hassas çalışmaları sonucunda dolandırıcının kimliği tespit edilirken, yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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