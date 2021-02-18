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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aydoğdu’dan özel çocuklara özel ziyaret

İHA

Vali Aydoğdu’dan özel çocuklara özel ziyaret

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tüm kurum müdürleri ile birlikte kent merkezindeki özel çocuklara eş zamanlı ziyaretler gerçekleştirdi.
Vali Aydoğdu başkanlığında kurum müdürlerinden oluşan 20 ekip kent merkezindeki 60 hanede yaşayan özel çocuklara ziyaretler yaptı. Aileler ve özel çocuklarla görüşmeler yapılarak sorun ve ihtiyaçları değerlendirildi. Vali Hamza Aydoğdu ilk ziyaretini bedensel engelli Adem Atak ve ailesine yaptı. Atak ile bir süre görüşen Aydoğdu, “Siz bizim başımızın tacısınız. Her zaman sizlerin yanındayız. Hasbihal etmeye, varsa sorunlarınızı çözmeye geldik” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Adem Atak, “Allah devletimize zeval vermesin. Sıkıntımız yok devletimizin ilgili birimleri bizlerle ilgileniyor” dedi. Vali Aydoğdu daha sonra özel çocuklar Şevval Bayar ile Melek Duran’ın evlerine misafir oldu. Çocuklar ve aileleri ile bir süre görüşerek sohbet eden Aydoğdu, kendisi ile mektup arkadaşı olmak isteyen Şevval Bayar’a ‘Mektubunu da seni de mutlaka bekliyorum’ diyerek Şevval’i Valiliğe davet etti.
Dedesi, babaannesi, anne ve babası ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Melek Duran ve ailesine misafir olan Vali Aydoğdu, odasını gezdiren, babasının kendisi için tasarladığı maket evlerini gösteren Melek ile de yakından ilgilendi. Bir süre sohbet ettiği Melek Duran’ı Valilikte misafir etmek istediğini söyleyen Vali Aydoğdu’ya “Virüs var gelemem” diyen Melek hazır cevapları ile Vali Aydoğdu ve ailesini gülümsetti. Vali Hamza Aydoğdu kurum müdürleri ile başlattıkları ziyaretlerin rutin olarak devam edeceğini belirterek, birlik beraberlik içerisinde Aksaray’da yetimler, şehit aileleri, gaziler, özel çocukların her zaman yanında olacaklarını, onların ihtiyaç ve sorunlarını gidermenin en öncelikli görevleri olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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