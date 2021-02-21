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Sürüden kopan sevimli kuzu kendini karayolunda buldu Sürüden koptuktan sonra karayoluna çıkan minik kuzu çarpılmaktan son anda kurtulduğu sürücü tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi

İHA

Sürüden kopan sevimli kuzu kendini karayolunda buldu Sürüden koptuktan sonra karayoluna çıkan minik kuzu çarpılmaktan son anda kurtulduğu sürücü tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi

Aksaray’da sürüden ayrılıp yolunu kaybeden sevimli kuzu karayoluna çıktı. Bir sürücünün kendisine çarpmasından son anda kurtulan kuzu, sürücü tarafından hayvan koruma polislerine teslim edildi.
Hayvancılığın yoğun olarak geçim kaynağı olduğu Aksaray’da sürüden kopan sevimli kuzu bir süre sonra yolunu kaybetti. Kendini karayolunda bulan minik kuzu Aksaray Ankara Karayolunda başıboş dolaşmaya başladı. Kendisine bir kamyonetin çarpmasından son anda kurtulan sevimli kuzuya kamyonet sürücüsü müdahale ederek yakaladı. Yakaladığı kuzuyu bir süre sevdikten sonra kaçmaması için kamyonetinin kasasına bağlayan sürücü Zikrullah Yaşar (36), ardından 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Hayvan Koruma Ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen HAYDİ ekibi bölgede araştırma ve soruşturma yaparak kuzunun sahibini buldu. Kamyonet sürücüsü ve Hayvan Koruma Polisleri minik kuzuyu Özbekistan uyruklu sahibi Abdulkıyas Ayinger'e (54) teslim etti.
Kuzunun sahibi Abdulkıyas Ayinger kamyonet sürücüsüne teşekkür ederek, “Allah razı olsun kuzum kaçtı, iyi adam haber etti ben kuzumu buldum” dedi.
Kamyonet sürücüsü Zikrullah Yaşar ise, “Aksaray Kum Ocağından çıktım. Evime doğru giderken yolda bu başıboş kuzuyu gördüm. Araca aldım ve polis ekiplerini aradım” diye konuştu.

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