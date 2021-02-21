Tartıştığı eşini ayaklarından tüfekle vurup, intihar etti



Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)AKSARAY´da Muhterem U. (61), belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Ayşe U'.yu (60), av tüfeğiyle ayaklarından vurarak yaraladı. Muhterem U., daha sonra aynı tüfekle başına ateş edip, yaşamına son verdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Atatürk Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde meydana geldi. Muhterem U. ile eşi Ayşe U. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhterem U., av tüfeğiyle eşi Ayşe U.'ya ateş edip, iki ayağından yaraladı. Muhterem U., ardından aynı tüfekle başına ateş etti. Çiftin silah sesini duyan çocukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Muhterem U., sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Ayşe U. da ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayşe U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kızı Ayşe U.'nun vurulduğunu duyup hastaneye gelen Necmi S., ''Damadım, kızımı tüfekle vurmuş ve sonrasında da kendini vurmuş. Ben olayı duyar duymaz geldim. Damadım evde vefat etmiş. Kızım ise hastaneye getirdik. Aralarında geçimsizlik vardı. 4 çocuları var, çok üzücü bir olay" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-02-21 14:38:46



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