Eşini yaralayıp, intihar etmişti; boşanmaya karar verdikleri iddia edildi



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da Muhterem U.'nun (61), tartıştığı eşi Ayşe U'.yu (60) av tüfeğiyle ayaklarından yaralayıp, aynı silahla yaşamına son vermesinin ardından çiftin aile içi geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdiği ve bir süredir ayrı odalarda yaşamaya başladığı öne sürüldü. Ayşe U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu, Muhterem U.'nun da otopsisinin devam ettiği belirtildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Atatürk Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. 4 çocuk babası Muhterem U. ile eşi Ayşe U. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhterem U., av tüfeğiyle Ayşe U.'ya ateş edip, ayaklarından yaraladı. Muhterem U. ardından aynı tüfekle kendisini başından vurdu. Çiftin silah seslerini duyan çocukları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Muhterem U., sağlık ekibince yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Ayşe U. da ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ayşe U.'nun ayağındaki saçmaların çıkarıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Muhterem U.'nun ise aynı hastanede otopsisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan çiftin, aile içi geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdiği ve bir süredir ayrı odalarda yaşamaya başladığı yakınları tarafından öne sürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-02-22 11:36:26



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