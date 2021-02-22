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Rektör Şahin: “Gelişen laboratuvarlar sanayi üretimini de geliştirecek”

İHA

Rektör Şahin: “Gelişen laboratuvarlar sanayi üretimini de geliştirecek”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, şehrin sanayi alanındaki rekabet gücünün arttırılması için bölgedeki laboratuvar altyapısının geliştirilmesinin önemli bir husus olduğunu, bu doğrultuda hazırladıkları projenin kabul edildiğini belirterek, “Gelişen laboratuvarlar sanayi üretimini de geliştirecek” dedi.
ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile ASÜ Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASÜBTAM), “Aksaray Sanayisinin Rekabet Gücünün Artırılması için Bölgenin Laboratuvar Altyapısının Geliştirilmesi” isimli bir proje hazırladı. Ahiler Kalkınma Ajansı’na (AHİKA) “2020 Yılı Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında sunulan proje, yapılan incelemelerin ardından kabul edildi. Proje ile ASÜBTAM olanaklarının sanayinin ihtiyaç ve gereksinimleri çerçevesinde geliştirilmesi ve Aksaray’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, belediyeler, kooperatifler, çiftçiler ve akademisyenlerin hizmetine sunulması amaçlanıyor.
Amaç ve kapsam bağlamında değerlendirildiğinde projenin geniş bir etki alanının olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, “Bilindiği üzere Üniversitemiz Spor ve Sağlık alanında ihtisaslaşıyor. Endüstriyel üretim, ihtisaslaşma çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu noktada şehrimizdeki sanayinin ve buna bağlı olarak da laboratuvar altyapısının gelişmesi önceliklerimiz arasında. Öteden beri ÜniversiteSanayi işbirliğinin ivme kazanmasına yönelik olarak çalışıyoruz. Hazırlanan proje, bu çalışmaların bir yansımasıdır” dedi. Projenin birden fazla müspet çıktısının olduğuna vurgu yapan Şahin, şöyle devam etti: “İhtisaslaşmaya yönelik kısa ve orta vade endüstriyel üretim imkânlarının artması, laboratuvar olanaklarının sanayinin de ihtiyaç duyduğu teknolojiler ve ArGe çalışmalarına uyumlu biçimde gelişmesi, ÜniversiteSanayi işbirliğinin daha güçlü bir zeminde ilerlemesi Tüm bunlar süreç içerisinde istihdama, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaların rekabet gücünün yükselmesine, girişimciliğe ve yenilikçi proje üretimlerine de pozitif katkı sağlayacaktır. Biz, bölgesel kalkınmanın sağlanması hedefimize ulaşmak için ihtisaslaşma çalışmalarına titizlikle devam edeceğiz” diye konuştu.
Prof. Dr. Şahin, projenin şekillenmesi sürecine katkı verenlere teşekkür ederek, “Çalışmanın şehrimize ve bölgemize hayırlar getirmesini diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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