Aksaray'da, vaka artışına rağmen güneşli havada caddelerde yoğunluk



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, son günlerde koronavirüs vaka sayısının artması nedeniyle 'turuncu' listeden 'kırmızı' listeye geçilmesine rağmen güneşli havanın da etkisiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Sosyal mesafe unutulurken, polis ekipleri de kuralları ihlal edenlere uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre, 15-21 Şubat'ta, Aksaray'da vaka sayısının yüzde 108,41 olduğu belirtildi. Geçen hafta açıklanan yüzde 92 oranına göre 'turuncu' listeden 'kırmızı' listeye geçilmesi üzerine polis ekipleri de cadde ve sokaklarda sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Ekipler, kent merkezindeki bankların çevresini oturulmaması için şeritle kapattı. Buna rağmen güneşli havanın da etkisiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk gözlendi. Özellikle sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Birçok kişi de güneşli havada maske takmadı. Kentteki vaka sayılarının artmasıyla denetimlerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mesafe kuralını ihlal edenlere uyarılarda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-02-24 17:10:40



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