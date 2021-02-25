Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler

DHA

Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler


Hasan DÖNMEZErkan ALTUNTAŞAdem YILDIZ/AKSARAY, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray ziyaretinde çiftçilere, banka ve tarım kredi kooperatifi çalışanlarına seslenerek, "Sözüm var; o faizlerin tamamını sileceğim. Ana parayı ödeyeceksiniz. Bunu söylüyorum, kızıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, inandığım yoldan beni döndüremeyecekler'' dedi. 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için bugün Aksaray'a geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Yeşiltepe Belediye Başkanı Tahsin Çelik'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından meydanda toplanan beldedeki çiftçilere seslendi. Her alanda üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bizi besleyecek olanlar kim? Çiftçiler. Her alanda üreten çiftçilere destek olmak zorundayız. Bizim ülkemizde insanımız çalışmak istiyor, üretmek istiyor, alın teri dökmek istiyor ve ektiğinin kazancını da almak istiyor. Zarar etmek istemiyor. Geliri olsun istiyor. 'Çoluk çocuğumla huzur içinde geçineyim, kazanayım, elim ekmek tutsun, evime akşam huzur içinde gideyim' diyor. Ben sizden şunu istiyorum; gerçekten üretmek istiyorsanız, gerçekten alın teri dökmek istiyorsanız, gerçekten döktüğünüz alın terinin ve ürettiğiniz malın karşılığını almak istiyorsanız önce Allah'a güveneceksiniz sonra kendinize güveneceksiniz en sonunda da bize güveneceksiniz. Size bunların tamamını sağlayacağım" dedi.
'HALK İÇİN ÇALIŞACAĞIM'
CHP lideri Kılıçdaroğlu, halk için çalışacağını belirterek, "Çiftçi üretiyor. Başımızın üstünde yeri var. 2006 yılında kanun çıkardılar. Dediler ki çiftçiye her yıl en az milli gelirin yüzde 1'i oranında destek vereceğiz. Sizin devletten 210 milyar TL alacağınız var. Sözüm var; o faizlerin tamamını sileceğim. Ana parayı ödeyeceksiniz. Bunu söylüyorum, kızıyorlar. Her türlü hakareti yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, inandığım yoldan beni döndüremeyecekler. Halk için çalışacağım. Millet için çalışacağım. Alın teri döken için emek harcayan için çalışacağım. Adalet için çalışacağım" diye konuştu.
Yeşiltepe Belediyesi personelinin en düşük maaşının 3 bin 500 TL olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu belediye başkanı, 3 bin 500 TL'yi verdiği zaman kim kazanıyor? Burada esnaf kazanacak. Gidecek, esnaftan alışveriş yapacak. Dolayısıyla esnaf da mağdur edilmeyecek. En çok mağdur edilenlerin başında esnaf geliyor. 'Sosyal devlet' diyoruz. Bu sosyal devlet nerede? Kim esnafın, çiftçinin hakkını savunacak? Bütün bunların hepsinin bilinmesi lazım. Ben bir şey istiyorum sadece; bu memlekete huzur gelsin, bu memlekete bereket gelsin. Bu memlekette herkes çalışsın, üretsin" dedi.
'KİM MEMLEKETİ DÜŞÜNÜYORSA ONA OY VERECEKSİNİZ'
Herkesin elini vicdanına koyup, düşünmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Şu toprakları, bereketli ovayı görüyor musunuz? Bu ovada her şey ekilir ama ekip de zarar ediyorsa olmaz. Kar elde ediyor olması lazım ki kişi ekebilsin. Patates üreticisi ektiği patatesi satamıyorsa buğday üreticisi ektiği buğdayın karşılığını alamıyorsa nasıl geçinecek bu insanlar? Görev kime düşüyor? Bana düşen görevi ben elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Size de görev düşüyor. Oturup herkesin düşünmesi lazım. Sizin de elinizi vicdanınıza koyup, düşünmeniz lazım. Kim memleketi düşünüyorsa çiftçiyi, alın terini, emeği düşünüyorsa oyunuzu gidip ona vereceksiniz" diye konuştu. 
'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ HALK'
Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için çabaladıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu memlekette kavga değil huzura ihtiyaç var. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun, tencere kaynasın. Her evde huzur içinde yaşayalım. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. En büyük arzumuz da budur. Bu arzuyu gerçekleştirmek içinde çaba harcıyoruz. En büyük gücümüz de halktır. Gücümüzü sizden alıyoruz. Siz eğer destek verirseniz bu memleketi, hiç endişe etmeyin en geç 5 yıl içinde bu bölgenin en güçlü, en çok üreten, en çok ihracat yapan ülkesi haline getireceğiz'' dedi. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir çiftçinin de ahırını ziyaret ettikten sonra kent merkezine geçti.DHA-Politika Türkiye-Aksaray Hasan DÖNMEZErkan ALTUNTAŞAdem YILDIZ
2021-02-25 13:00:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik elleriyle çöplerden kütüphane yaptılar Aksaray'da öğrencilerin geri dönüşüm atıklarından okullarına kazandırdığı kütüphanenin masaları paletlerden, sandalyeleri tahta parçalarından, rafları kasa, sehpaları araba lastiklerden yapıldı
YEREL HABERLER Minik elleriyle çöplerden kütüphane ...
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aksaray'da, vaka artışına rağmen güneşli havada caddelerde yoğunluk
YEREL HABERLER Aksaray'da, vaka artışına rağmen güneşli havada ...
Rektör Şahin, "ASÜ’nün 2019 karnesi pozitif yönde gelişti"
YEREL HABERLER Rektör Şahin, "ASÜ’nün 2019 karnesi pozitif yönde ...
Aksaray’da çiftçilerin umudu bahar yağmurları oldu
YEREL HABERLER Aksaray’da çiftçilerin umudu bahar yağmurları oldu
Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiasına valilikten açıklama
YEREL HABERLER Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip ...
Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: “Okyanusları geçtik, derede boğulmamamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem ...
Karantinayı ihlal eden temaslı sürücü, arkadaşlarıyla gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal eden temaslı sürücü, arkadaşlarıyla ...
Aksaray, vaka artışında kırmızı listeye geçti, denetimler arttı
YEREL HABERLER Aksaray, vaka artışında kırmızı listeye geçti, ...
Alkol metreyi üflemeyen sürücü kan testinde 189 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Alkol metreyi üflemeyen sürücü kan testinde 189 ...
280 promil alkollü adam buzda kayıp beton zemine düşerek ağır yaralandı
YEREL HABERLER 280 promil alkollü adam buzda kayıp beton zemine ...
Ehliyetsiz alkollü sürücü trafikten men ve plakasız araçla kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz alkollü sürücü trafikten men ve plakasız ...