Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler (3)

'HİÇBİR AYRIM YAPMAYACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksaray'daki programını Saratlı Beldesi'ni ziyaret ederek noktaladı. Burada belde halkına seslenen Kılıçdaroğlu, hiç ayrım yapmayacağını belirterek şunları söyledi:

''Hiçbir ayrım yapmayacağız. Bu topraklarda yaşayan bu havayı teneffüs eden bütün insanlarımızı kucaklayacağız. Herkesin derdiyle dert sahibi olacağız; ama çözümünü de üreteceğiz. Güzel Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Hiç kimse umutsuzluğu kapılmasın. Ülkemiz güzel, insanlarımız güzel. Önümüze seçim sandığı gelecek. Bu ülkeye huzuru, refahı getireceğiz. Hep istiyorum. Her evde bereket olsun, huzur olsun. Komşularla iyi ilişkiler olsun, mahallede, kentte, Türkiye'de huzur olsun. Kavga olmasın, bereket olsun. Çok güzel topraklarımız var. Çalışkan insanlarımız var. Ama yanlış siyasetçiler var. O yanlış siyasetçileri siyaset arenasından alıp bir köşeye bırakacağız inşallah. Bunu yaptığımız zaman göreceksiniz; Hakkari'de de bahar olacak, Rize'de de bahar olacak. Muğla'da da bahar olacak, Aksaray'da da bahar olacak. Her yere bahar olacak, her yere bahar gelecek. Her yerde bereket olacak. Güzel bir Türkiye'de hep beraber huzur içinde yaşayacağız. ''

Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'ya hareket etti. DHA-Politika Türkiye-Aksaray AKSARAY, (DHA)

2021-02-25 20:16:09



