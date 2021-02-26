Polis, aracın çarptığı yaralı köpek için trafiği durdurdu

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da trafik polisi Mikail Yıldırım, bir aracın çarptığı yaralı köpek için trafiği durdurdu. Yıldırım, köpeği diğer ekip arkadaşlarına teslim edip, veterinere götürülmesini sağladı.
AksarayAnkara karayolu Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önünde dün öğle saatlerinde yolda trafik uygulaması yapan polis memurlarından Mikail Yıldırım, karşı şeritte bir köpeğin yerde yattığını fark etti. Bunun üzerine koşarak köpeğin bulunduğu alana geçen Yıldırım, trafiği durdurdu. Yıldırım, aracın çarptığı anlaşılan köpeği diğer ekip arkadaşlarına teslim edip, veterinere götürülmesini sağladı. Tedaviye alınan köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-26 10:37:42
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