Aksaray’da Sevgi Evleri Projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor

Aksaray Belediyesinin kimsesiz çocuklar için hayata geçirdiği ‘Sevgi Evleri’ projesinde tüm blokların temel betonu atıldı.

Zafer Mahallesinde Başlatılan Sevgi Evleri projesi 8 bloktan oluşuyor. Proje içerisinde bir adet idari bina olmak üzere güvenlik binası ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi için sosyal tesis yer alıyor. Sosyal tesis içerisinde oyun alanları, kantin dinleme alanı ve eğitici donanımların yer aldığı bir bölüm bulunuyor. Proje dahilinde çocukların barındığı alanlarda yaş gruplarına göre iki farklı bloktan oluşuyor. Birinci blokta 06 yaş çocuk evi yer alırken, 718 yaş grubundaki çocuklar içinde 4 adet blok yer alıyor. Çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarında belediye tarafından yapılacak proje içerisinde çocuklar için futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, dinlenebilecekleri kamelyalar, farklı yaş gruplarına ait oyun grupları ve oyun parkları bulunuyor. Yaklaşık 10 Bin metrekare alanı kapsayan projenin temel betonları atıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların barınma ve sosyal rehabilitasyonu sağlayacak proje ile açıklamada bulundu. Başkan Dinçer, devlet koruma altında bulunan çocukların yurt ortamında değil de ev ortamında yetişmesi için bu projeyi başlattıklarını ifade etti. Projenin çocukların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandığını açıklayan Başkan Dinçer, “Projemiz ile devlet korumasındaki çocuklarımızın uygun ortamlarda büyümesini ve daha çok hayatın içinde yer almalarını sağlayacağız. Projemiz 8 bloktan oluşacak. Şuan geldiğimiz süreç itibari ile tüm bloklarımızın temel betonunu attık. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarını sürdürerek bu merkezimizi de çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Şehrimize hayırlı olsun” İfadelerini kullandı.

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