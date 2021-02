AK Parti Aksaray heyeti şehit ailelerini ziyaret etti

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, şehit ailelerini ziyaret ederek Türk Bayrağı armağan etti.

Aksaray’da şehit ailelerini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, BatmanKozlukta hain pusuda şehit düşen Bestami Çebişli’nin ailesini, ardından Van’ın Çatak ilçesinde şehit olan jandarma komando Muammer Karacaer’in ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Ardından ailelere Kur’anı kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

Eli kanlı terör örgütünün ve onun destekleyen vatan hainlerinin amacına ulaşmayacağını bir kez daha vurgulayan Başkan Altınsoy, “Terörün amacı Türkiye’nin huzurunu ve istikrarını bozmak, büyümesini engellemektir. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine yönelik hain saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak. Terörün dini, ırkı, milliyeti yoktur. Hain saldırıları yapanlar ve teröre destek olanlar şunu net bir şekilde bilmelidir ki, bu tür saldırılar halkımızın direncini ve birlikteliğini bozamayacaktır. Aziz milletimiz terörün destekçilerini ve onlar hakkında bir tek söz söylemeyenleri de çok iyi bilmektedir. Terörle mücadele, terör örgütleri bitene kadar büyük bir kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konudaki net tavrı vardır. Şehitlerimizin kanı Allah’ın izni ile yerde kalmayacak. Bizler bu Cennet vatanda şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde yaşıyoruz. Ne yapsak onlara olan borcumuzun asla ödeyemeyiz. Şehit ailelerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Onlar bizim başımızın tacıdırlar. Onları ziyaret ederek varsa sorunlarını çözmeye onlarla sohbet ederek hasbihal etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretlerden memnuniyetlerini belirten Şehit aileleri AK heyete teşekkür ederek tek beklentilerinin kendilerinin hal hatırlarının sorulması olduğunu devletin her türlü imkandan yararlanmak için kendilerine her zaman yardımcı olduğunu belirtti.

