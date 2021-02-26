13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest

DHA

13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da, kurs çıkışı kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı bekleyen Dilek E.'ye (13) yumruk atan saldırganın, Muhammed A. (35) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Muhammed A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. 
Olay, 24 Şubat Çarşamba günü Taşpazar Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Dilek E., eğitim kursundan çıktıktan sonra bir süre yürüyüp, köşe başındaki kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı beklemeye başladı. Ara sokaktan gelen, başında bere ve yüzünde cerrahi maske olan kimliği belirsiz kişi, Dilek E.'nin yüzüne yumruk atıp, yoluna devam etti. Aldığı darbe sonucu dudağından yaralanan Dilek E., ağlamaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen polise de haber verdi. Bu sırada gelen Saliha A. da torunun ağladığını ve yaralandığını görünce endişelendi. İhbarla bölgeye gelen polis eşliğinde hastaneye götürülüp, sağlık kontrolünden geçirilen Dilek E.'nin ailesi, saldırgan hakkında şikayetçi oldu. 
Polis, olay anının yansıdığı çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu saldırganın, Muhammed A. olduğu tespit edildi. Muhammed A., bugün sabah saatlerinde belirlenen adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Muhammed A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammed A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-02-26 17:01:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Aksaray heyeti şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Aksaray heyeti şehit ailelerini ziyaret etti
ASÜ’de 4 yüksek lisans ve 1 doktora programına onay geldi
YEREL HABERLER ASÜ’de 4 yüksek lisans ve 1 doktora programına onay ...
Aksaray’da Sevgi Evleri Projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Aksaray’da Sevgi Evleri Projesinde inşaat çalışmaları ...
Suç üstü yakalandılar “Bir şey çalmadık” diyerek kendilerini savundu
YEREL HABERLER Suç üstü yakalandılar “Bir şey çalmadık” diyerek ...
Polis, aracın çarptığı yaralı köpek için trafiği durdurdu
YEREL HABERLER Polis, aracın çarptığı yaralı köpek için trafiği ...
Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler ...
Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Bizim ülkemizde insanımız çalışmak istiyor"
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Bizim ülkemizde insanımız ...
Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: İnandığım yoldan beni döndüremeyecekler
Minik elleriyle çöplerden kütüphane yaptılar Aksaray'da öğrencilerin geri dönüşüm atıklarından okullarına kazandırdığı kütüphanenin masaları paletlerden, sandalyeleri tahta parçalarından, rafları kasa, sehpaları araba lastiklerden yapıldı
YEREL HABERLER Minik elleriyle çöplerden kütüphane ...
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aksaray'da, vaka artışına rağmen güneşli havada caddelerde yoğunluk
YEREL HABERLER Aksaray'da, vaka artışına rağmen güneşli havada ...
Rektör Şahin, "ASÜ’nün 2019 karnesi pozitif yönde gelişti"
YEREL HABERLER Rektör Şahin, "ASÜ’nün 2019 karnesi pozitif yönde ...
Aksaray’da çiftçilerin umudu bahar yağmurları oldu
YEREL HABERLER Aksaray’da çiftçilerin umudu bahar yağmurları oldu
Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiasına valilikten açıklama
YEREL HABERLER Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip ...
Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem uyardı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu: “Okyanusları geçtik, derede boğulmamamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Vali Aydoğdu sahaya indi, hem denetledi hem ...
Karantinayı ihlal eden temaslı sürücü, arkadaşlarıyla gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal eden temaslı sürücü, arkadaşlarıyla ...