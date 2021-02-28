Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle büyülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle büyülüyor

İHA

Dik kayalar üzerine inşa edilen Yüksek Kilise görüntüsüyle büyülüyor

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Rumlar tarafından 1800'lü yıllarda dik kayalar üzerine taş oymadan Rahipler Okulu olarak inşa edilen, Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise görüntüsüyle büyülüyor.
Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde 1800’lü yıllarda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak yaptırılan Yüksek Kilise, kış mevsiminde de görkemli duruşuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Diğer adıyla Analipsis Tepesi olarak da bilinen kilise, Osmanlı’nın 1800’lü yıllarda Rumlara tanıdığı dini özgürlük çerçevesinde yaptırıldı. Yüksek Kilise dik kayalar üzerine taş oymadan inşa edildi. İçinde Bizans döneminden kalma bir şapelin bulunduğu kilise, kış mevsiminde de hemen arkasında bulunan Güzelyurt Göleti ile eşsiz bir manzara sahneliyor. Tunç ve Demir Çağı'na ait Kalkolitik yerleşmeler ile Hitit, Roma ve sonraki uygarlıklara ait izlerin görüldüğü Yüksek Kilise içerisinde bir su toplama deposu ve toplantı yeri bulunuyor.
Aksaray’ın tarih ve kültürel açıdan çok önemli bir kent olduğuna dikkat çeken Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Yüksek Kilise’nin kış mevsiminde de sanatsal görüntüler ortaya çıkarttığını kaydetti. Kentin her bir köşesinde önemli tarihin barındığına değinen Vali Aydoğdu, “Aksaray turizm açısından ve kültürel miras açısından çok önemli bir yer. Aksaray hem turizm hem kültür açısından bir tarihi miras. Yüksel Kilise de 1800’lerin sonunda Rumlar tarafından Rahipler Okulu olarak yapılmış. Biliyorsunuz Osmanlı o zaman Rumlara bir özgürlük alanı tanımak için bu kilisenin yapılmasına izin veriyor. Buralar hem yaz ayları, hem de kış aylarında çok güzel sanatsal görüntüler ortaya çıkarıyor. Aksaray’ın en güzel taraflarından birisi de güneş ışınlarının ve güneşin battığı anların en güzel göründüğü illerden birisinin olması. Yüksek Kilisemizi inşallah bu yıl aslına uygun bir şekilde restorasyonunu yaparsak ziyaretçilerimizin daha çok geldiği ve orada tarihi havayı teneffüs edeceği bir yer haline gelecek. Aksaray'ımızın kültürel ve tarihi dokularıyla gelecek kuşaklara çok güzel miraslar bırakacağını düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı görünce kaçma anları kamerada
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edenlerin polis ve jandarmayı ...
Kısıtlamada, otomobille 'kuru yemiş' seyahatine 3 bin 150 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamada, otomobille 'kuru yemiş' seyahatine 3 bin ...
Su dolu menfezden geçen 7 koyun boğularak telef oldu
YEREL HABERLER Su dolu menfezden geçen 7 koyun boğularak telef oldu
Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar...“Çekirdek çitliyorduk”
YEREL HABERLER Kısıtlamayı delip maskesiz yakalandılar...“Çekirdek ...
13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest (2)
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan ...
Sürücü ve yolcunun polis memuruyla ilginç diyaloğu “Burada yasak yok mu bu kadar insan sokakta” “Valla inanır mısınız baya bir zamandır sokaklarda polis görmüyorum gece yarısı”
YEREL HABERLER Sürücü ve yolcunun polis memuruyla ilginç ...
13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan ...
AK Parti Aksaray heyeti şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Aksaray heyeti şehit ailelerini ziyaret etti
ASÜ’de 4 yüksek lisans ve 1 doktora programına onay geldi
YEREL HABERLER ASÜ’de 4 yüksek lisans ve 1 doktora programına onay ...
Aksaray’da Sevgi Evleri Projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Aksaray’da Sevgi Evleri Projesinde inşaat çalışmaları ...
Suç üstü yakalandılar “Bir şey çalmadık” diyerek kendilerini savundu
YEREL HABERLER Suç üstü yakalandılar “Bir şey çalmadık” diyerek ...
Polis, aracın çarptığı yaralı köpek için trafiği durdurdu
YEREL HABERLER Polis, aracın çarptığı yaralı köpek için trafiği ...