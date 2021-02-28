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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray jandarması detektör Sala ile uygulamada

İHA

Aksaray jandarması detektör Sala ile uygulamada

Aksaray’da jandarma ekipleri, araçlarda narkotik detektör köpeği Sala ile denetim yaptı.
Aksaray Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında görev alan Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemeleri altında uygulama ve denetimlerini sürdürüyor. Günün belirli saatlerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, hassas burunlu narkotik köpeği Sala ile araçları tek tek durdurarak denetim yapıyor. Jandarma ekipleri uzun namlulu silahlarla denetim ve uygulamanın güvenliğini sağlıyor. Jandarma ekipleri durdurdukları araç sürücüsü ve yolcular üzerinde GBT sorgusu, ehliyet, ruhsat ve araç sorgusu yaparken, öte yandan korona virüsle mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kontrolü de yaparak sürücü ve yolcuları uyarıyor.

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