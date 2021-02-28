Kısıtlamayı ihlal eden sürücü: Durmayı sevmiyoruz



Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)AKSARAY'da denetim yapan polisin durdurduğu aracın sürücüsü Yiğit A. ve yanındaki 2 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı. Gazetecilerin "Niçin çıktınız?" sorusunda, Yiğit A., ''Gezme amaçlı çıkmıştık. Durmayı sevmiyoruz sonuç olarak" diye cevap verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce Covid-19 tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 10 farklı noktada 100 polisle denetim yapıldı. Polis, Şifahane Mahallesi'ndeki denetimde 68 HT 699 plakalı otomobili durdurdu. Polis, sürücü ve yanındaki 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadığını belirleyince 3 bin 150'şer TL ceza uyguladı. Gazetecilerin "Niçin çıktınız?" sorusuna sürücü Yiğit A., ''Gezme amaçlı çıkmıştık. Durmayı sevmiyoruz sonuç olarak. Cezayı yedik sağ olsun" diye cevap verdi.

DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-02-28 12:53:46



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