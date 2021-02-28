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Kısıtlamada Valinin denetimine takıldı, “Ağzınıza layık tava yaptırdım” dedi Vali ile kısıtlamayı ihlal eden sürücünün diyaloğu gülümsetti

İHA

Kısıtlamada Valinin denetimine takıldı, “Ağzınıza layık tava yaptırdım” dedi Vali ile kısıtlamayı ihlal eden sürücünün diyaloğu gülümsetti

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetime takılan sürücüler ile valinin diyaloğu gülümsetti. Denetimlerde Vali Aydoğdu'nun “Kısıtlamada niye çıktın?” sorusuna bir sürücü, “Vallahi ev karşıda, ağzınıza layık tava yaptım. Ben sanayiciyim. Gelin gideyim yiyelim” dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ile birlikte sahaya inerek denetimlere katıldı. Vali Aydoğdu tüm araçları bir bir durdurarak önce denetledi, sonra da pandemi ile ilgili bilgiler verip uyararak gönderdi. Denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ve yolcular Vali Aydoğdu’nun “Neden dışardasınız?” sorusuna verdikleri ilginç cevaplarla herkesi gülümsetti. Bir kamyoneti durduran Vali Aydoğdu, inşaatçıların bulunduğu kamyonettin önündeki ekmekten bir parça alarak basın mensuplarına ikram etti. Bir sürücünün Vali Aydoğdu’ya verdiği “Sigara almaya gidiyorum, yemin ederim bak” cevabı valiyi bile güldürdü.

“Ağzınıza layık tava yaptım. Gelin gideyim yiyelim vallahi”
Hafif ticari bir aracı durduran Vali Aydoğdu burada da bir başka ilginç cevap ile karşılaştı. Hafif ticari araç sürücüsüne “Niye çıktın” diye soran Vali Aydoğdu’ya, “Vallahi ev karşıda, ağzınıza layık tava yaptım. Ben sanayiciyim. Gelin gideyim yiyelim vallahi” diye cevap verdi. Vali Aydoğdu’yu gülümseten diyalogda kendisine izinsiz çıktığı hatırlatılan sürücüye “İzinsiz çıktın ne yapacağız ama?” diye soran Vali Aydoğdu’ya “Senin canın sağ olsun” diye cevap verdi. Sürücüyü tekrar uyaran Vali Aydoğdu, “Çıkmayalım bir daha, sen çıkarsan iş yerlerini açamıyoruz, okulları açamıyoruz. Tava burada mı? Kokusu da iyi geliyor” dedi. Bunun üzerine sürücü, “Tava burada, hadi gidelim” şeklinde cevap verdi.

“Bizim polisimiz, jandarmamız vicdanlarımızda olmalı”
Denetimlerin ardından bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, “Artık iller yerindelik kararı gereği Pazartesi günkü Bakanlar Kurulundan sonra yeni bir uygulamaya geçilecek. Bunun için biz Aksaray’da işi sıkı tutmaya çalışıyoruz. Dün, bugün, arkadaşlarımızla birlikte tüm şehrin girişlerini, çıkışlarını beraber kontrol ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen konusunda bir sıkıntı yok ama tekrar buradan Aksaraylı hemşerilerime şunu söylemek isterim. Bizim biran önce normalleşip okulları, iş yerlerini açmamız gerekiyor. Hakikaten dünyayı etkisi altına alan bu salgının Türkiye’de etkisi sosyal açıdan, ekonomik açıdan büyük etkisi oluyor. Onun için bizim iş yerlerimizi, okullarımızı açabilmemiz için normalleşmemiz gerekiyor. Bunun içinde kurallar zaten belli. İnsanların ne zaman sokağa çıkacağı, ne zaman eve gireceği, hangi şartlarda alışverişe çıkacağı, bütün kurallarla, genelgelerle hep biz ilimizde duyuruyoruz. Lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Geleceğimiz için normalleşmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklarımız evde yoruldular, usandılar ve hatta bıktılar. Onun için okullara, öğretmenlerine kavuşmaları gerekiyor. İş yerlerimiz kapalı, biran önce insanlarımızın iş yerlerini açması gerekiyor. Evlerine rızk götürmeleri gerekiyor. Fakat biz 430 bin vatandaşımızın hepsinin kapısının önüne bir polis, jandarma dikemeyiz. Bizim polisimiz, jandarmamız vicdanlarımızda olmalı. Sorumluluklarımızı hepimizin yerine getirmesi gerekiyor. Toplam olarak toplumsal bir bilinç oluşturmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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