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Aksaray'da tır şoförlerinin yol kavgasında baba ve oğlu darp edilerek yaralandı

İHA

Aksaray'da tır şoförlerinin yol kavgasında baba ve oğlu darp edilerek yaralandı

Aksaray'da iki tır sürücüsünün yol verme tartışmasının kavgaya dönmesi sonucu tır sürücüsü baba ve yedek şoförlüğünü yapan oğlu darp edilerek yaralandı.
Olay, Aksaray Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Adana’ya seyreden 34 DRL 663 plakalı tır sürücüsü Seyithan E. (58) ile Ankara’dan Mersin’e giden 33 AEC 032 plakalı tır sürücüsü Necdet Y. (44) yolda yol verme tartışması yaşadı. Aksaray Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağında tırları durdurarak tartışmaya devam eden sürücülerin tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine girdi. Kavgaya tırlarda yedek şoför olarak bulunan Mehmet E. (25) ve Kadir T. (41) de dahil oldu. Kavga sonucu sürücü Seyithan E. ve yedek şoförü olan oğlu Mehmet E. kafa ve kollarından aldıkları darbelerle yaralandı. Olayı fark eden yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olaya karışan sürücü ve yedek şoför Aksaray Adana Karayolu üzerinde kaçmaya başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı baba ve oğul yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Necdet Y. ve Kadir T. Aksaray Adana Karayolu 16. kilometresinde Bölge Trafik Şubesi ekiplerince yakalanarak Asayiş Şubesi ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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