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'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası

DHA

'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası


Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da Yenikent beldesi, 5 gün karantinaya alındı. Yaklaşık 5 bin 500 nüfuslu beldede, akraba ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında artış olduğu belirtildi.
Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Yenikent beldesinde vaka sayısının artması nedeniyle 5 gün karantina uygulanmasına karar verildi. Beldede, akraba ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında özellikle son 1 haftada artış olduğu belirtildi. Beldenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Aksaray Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi. Yenikent beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 gün süreyle karantina alma kararı alındı" denildi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-03-03 10:39:33

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