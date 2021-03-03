'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da Yenikent beldesi, 5 gün karantinaya alındı. Yaklaşık 5 bin 500 nüfuslu beldede, akraba ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında artış olduğu belirtildi.
Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Yenikent beldesinde vaka sayısının artması nedeniyle 5 gün karantina uygulanmasına karar verildi. Beldede, akraba ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında özellikle son 1 haftada artış olduğu belirtildi. Beldenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Aksaray Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi. Yenikent beldesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 gün süreyle karantina alma kararı alındı" denildi. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ
2021-03-03 10:39:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.