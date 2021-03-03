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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksaray’da AFAD 150 bin vatandaşa afet farkındalık eğitimi verecek

İHA

Aksaray’da AFAD 150 bin vatandaşa afet farkındalık eğitimi verecek

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının afet yılı olarak belirlenmesinin ardından İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Aksaray’da 150 bin vatandaşı hedef belirleyerek afet farkındalık eğitimi vermek için harekete geçti.
Tuz Gölü Fay Hattı üzerinde bulunan Aksaray’da İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen 2021 Afet Yılı içerisinde kendisine 150 bin vatandaşa afet farkındalığı eğitimi vermeyi hedefleyen AFAD, faaliyetleri öncesi kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı. Aile ve Birey Afet Farkındalığı Eğitimleri kapsamında basın mensuplarına ön bilgilendirme yapan AFAD, çalışmalar hakkında bilgi verdi. AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, il genelinde 150 bin vatandaşa farkındalık eğitimi vermeyi hedeflediklerini açıklayarak 7 ilçede eğitmen eğitimlerine de başladıklarını duyurdu. Mevcut 17 eğitmenin olduğu Aksaray’da öncelikli olarak 7 ilçede 70 öğretmene eğitmenlik eğitimi veren AFAD, merkezde 23 öğretmene daha eğitmenlik eğitimi vermeye başladı. 19 Ocak’tan bu yana eğitimlerin devam ettiği kentte eğitimlerin sonunda 117 eğitmen aile ve bireylere Afet Farkındalık Eğitimi verecek.
Basın mensuplarıyla birey eğitimi vermeye başladıklarını belirten İl Müdürü Cezmi Türkmen, “Bugün burada İçişleri Bakanlığımızın 2021 yılını afet yılı ilan etmesinden dolayı ilimizde de bir programlama yaptık. Bu program kapsamında ilimiz genelinde 150 bin vatandaşımıza hedef koyduk. Afet farkındalık eğitimi aile eğitimi vereceğiz. Bu eğitimlere 19 Ocak’tan itibaren başladık. 17 eğitmenimizle birlikte başladık. Buradaki programda bu eğitim 2021 yılı eğitim yılı kapsamında daha önceden planlanmış bir programımızdı. İlimizdeki değerli basın mensuplarımıza aile ve birey afet farkındalık eğitimi ve bilinç eğitimi bir toplantı yaparak eğitimi vermiş olduk. Ayrıca ilimizde 17 tane eğitmenimiz var. Bu sayı 150 bin kişiye ulaşmada az kalıyor. Bunun farkındayız. Onun için her ilçeden 10 tane öğretmenimizi belirledik. 7 ilçemiz var, 70 öğretmen 23 tane de merkezden belirledik. Toplam 100 kişiye daha eğitmen eğitmenliği eğitimi vererek o arkadaşlarımızı da eğitmen yapacağız. Onları eğitim verme statüsüne kavuşturacağız. Dolayısıyla toplam 117 eğitmenimizle ilimizde 2021yılında 150 bin vatandaşımıza afet farkındalık eğitimleri vermek için hedefimize ulaşmaya çalışacağız” dedi.

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