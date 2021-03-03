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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda evden cephanelik çıktı

İHA

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda evden cephanelik çıktı

Aksaray’da jandarmanın uyuşturucu tacirine yönelik bir ikamete gerçekleştirdiği operasyonda evde uyuşturucuyla birlikte tabanca, tüfekler ve mermiler ele geçirildi.
Operasyon, Aksaray’ın Yenikent beldesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi takibe alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, beldede yaşayan O.A. isimli şahsı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe aldı. Bir süre teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulgulara ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda O.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 70 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 14 adet tabanca fişeği, 37 adet av tüfeği fişeği, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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