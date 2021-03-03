'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası (2)

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MERKEZE BAĞLI KÖY DE KARANTİNAYA ALINACAK

Aksaray'da koronavirüs vaka sayısı artan Yenikent beldesinin 5 gün karantinaya alınmasının ardından merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde de karantina uygulanacağı belirtildi.

4 Mart Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak karantina 9 Mart Salı günü saat 08.00'de sona erecek. Karantina kurallarına uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. DHA-Genel Türkiye-Aksaray Erkan ALTUNTAŞ

2021-03-03 15:17:03



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