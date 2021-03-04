Kırmızı kategorideki Aksaray’da karantinaya alınan beldede güvenlik en üst düzeyde

Altın fiyatları ne kadar oldu?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ’çok yüksek riskli’ kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da vaka sayısının yüksek olması sebebiyle dün karantinaya alınan Yenikent beldesinde jandarma ekipleri cadde cadde, sokak sokak gezerek kontrolleri sürdürüyor.

Kırmızı kategorideki Aksaray’da vaka sayısının yüksek olması gerekçesiyle dün itibarıyla 5 günlük karantinaya alınan merkeze bağlı Yenikent beldesinde karantinanın 1. gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Yaklaşık 5 bin 500 nüfusa sahip beldede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı. Giriş çıkışları kapatılan beldede jandarma ekipleri cadde cadde, sokak sokak gezerek karantinayı takip ediyor. Hiç kimsenin dışarıya çıkışına izin verilmeyen beldede yine jandarma ekipleri mobil karakol aracıyla anonslar yaparak vatandaşları bilgilendiriyor. Araçlardan, “Kıymetli vatandaşlarımız. Salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” anonsları yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.